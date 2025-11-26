快訊

台鐵近3年攻擊事件暴增2.5倍 立委提修法「妨礙執勤關5年、罰千萬」

台幣太便宜！《經濟學人》警告的「台灣病」有道理嗎？

獨／排隊級酸菜魚又少一間！台北東區「吾二酸菜魚」低調熄燈了

西螺大橋將辦理維修補強 從下月1日起全橋封閉逾1年

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
跨越濁水溪、連接彰化與雲林的西螺大橋，將從12月1日到2027年1月4日辦理維修補強工程，彰化縣政府訂12月1日上午8時起，實施全日全橋封閉後進場施工，呼籲用路人提前規劃行程，配合交通管制與改道措施。圖／彰化縣政府提供
跨越濁水溪、連接彰化與雲林的西螺大橋，將從12月1日到2027年1月4日辦理維修補強工程，彰化縣政府訂12月1日上午8時起，實施全日全橋封閉後進場施工，呼籲用路人提前規劃行程，配合交通管制與改道措施。圖／彰化縣政府提供

跨越濁水溪、連接彰化與雲林的西螺大橋，由於部分鋼構鏽蝕、橋面板底混凝土剝落等狀況，將從12月1日到2027年1月4日辦理維修補強作業，彰化縣政府訂12月1日上午8時起，實施全日全橋封閉後進場施工，提醒所有用路人提前規劃行程，配合交通管制與改道措施。

啟用72年的西螺大橋橫跨濁水溪下游，串聯彰化溪州鄉與雲林西螺鎮，全長約1939公尺。橋梁的管理是「南橋北管」，由彰化縣政府負責管理維護此次維修補強工程，將以1億9690萬餘元經費，辦理鋼構補強、伸縮縫修繕、橋面塗裝整新等重要作業，以提升橋梁整體安全與耐久性。

縣府工務處表示，施工期間，已請施工單位完整設置改道路線指引與警示標誌、加派人員協助交通指揮與動線引導等措施。建請用路人提前改行省道台1線（溪州大橋）作為替代路線，並配合現場管制人員指揮，以確保通行安全。

跨越濁水溪、連接彰化與雲林的西螺大橋，將從12月1日到2027年1月4日辦理維修補強工程，彰化縣政府訂12月1日上午8時起，實施全日全橋封閉後進場施工，呼籲用路人提前規劃行程，配合交通管制與改道措施。圖／彰化縣政府提供
跨越濁水溪、連接彰化與雲林的西螺大橋，將從12月1日到2027年1月4日辦理維修補強工程，彰化縣政府訂12月1日上午8時起，實施全日全橋封閉後進場施工，呼籲用路人提前規劃行程，配合交通管制與改道措施。圖／彰化縣政府提供

西螺大橋 濁水溪

延伸閱讀

僅剩50多隻白海豚 「城垛」擱淺彰化 9月曾現蹤

空品拉警報 雲林啟動AI辨識空拍 10月至今已抓68件露天燃燒

綠營彰化縣長黨內初選4人競爭白熱化 總統到彰化通知2女將引臆測

彰化水果促銷3000份免費送 民眾排隊1公里長有人排到昏倒

相關新聞

警方啟用「毒品唾液快篩試劑」揪3毒駕中央僅配80劑 嘉市警局掏預算補貨

嘉義市警察局導入中央配置「毒品唾液快篩試劑」，打擊毒品入侵校園、遏止毒駕上路，添反毒利器。議員上午質詢強調，毒品問題長期...

西螺大橋將辦理維修補強 從下月1日起全橋封閉逾1年

跨越濁水溪、連接彰化與雲林的西螺大橋，由於部分鋼構鏽蝕、橋面板底混凝土剝落等狀況，將從12月1日到2027年1月4日辦理...

男子工作中意外不幸離世 母忍痛成全遺願器捐助5人

器官捐贈是一種無私且崇高行為，奇美醫院26年前完成首例器捐，迄今已完成192例器官及組織捐贈案例，院方近期舉辦感恩追思會...

「台灣祭」回歸東京夜市風 嘉義阿潘老師咖哩酥首亮相熱賣

深受日本民眾喜愛的台灣美食市集「台灣祭」，今年再度進駐東京新宿京王百貨。主打「夜市風」的第2屆活動規模更勝去年，不僅攤位...

東北季風吹野生烏魚群報到 嘉義東石漁民捕獲2百尾宣告烏魚季開跑

歲末涼意漸濃，東北季風吹起，嘉義縣東石鄉海面又熱鬧起來。當地漁人「阿忠」昨天清晨駕船筏出海，在東石外海撒網捕獲200尾野...

廢棄物產量大、去化跟不上 南市府：研擬再利用、土資場優化

丹娜絲颱風後清出廢棄物還沒去化就大火，另近幾年道路、農田、魚塭頻傳合法掩護非法埋入營建廢料，議員昨指出營建廢棄物問題嚴重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。