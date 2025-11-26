西螺大橋將辦理維修補強 從下月1日起全橋封閉逾1年

跨越濁水溪、連接彰化與雲林的西螺大橋，由於部分鋼構鏽蝕、橋面板底混凝土剝落等狀況，將從12月1日到2027年1月4日辦理維修補強作業，彰化縣政府訂12月1日上午8時起，實施全日全橋封閉後進場施工，提醒所有用路人提前規劃行程，配合交通管制與改道措施。

啟用72年的西螺大橋橫跨濁水溪下游，串聯彰化溪州鄉與雲林西螺鎮，全長約1939公尺。橋梁的管理是「南橋北管」，由彰化縣政府負責管理維護此次維修補強工程，將以1億9690萬餘元經費，辦理鋼構補強、伸縮縫修繕、橋面塗裝整新等重要作業，以提升橋梁整體安全與耐久性。