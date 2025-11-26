快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
與會者在器官捐贈紀念牆獻花。圖／奇美醫院提供
器官捐贈是一種無私且崇高行為，奇美醫院26年前完成首例器捐，迄今已完成192例器官及組織捐贈案例，院方近期舉辦感恩追思會，其中，施姓母親的兒子去年在工作中重傷，因曾表達願意器捐，施母雖不捨仍最終完成兒子意願，器捐心、肝、腎、肺、血管等，讓愛延續。

奇美醫院副院長郭行道表示，為感念歷年來器官捐贈者與其家屬的大愛，上周六舉辦「愛、傳承、生命」器官捐贈感恩追思會，邀請捐贈者家屬、受贈者及醫療團隊約120人出席，大家手持希望燭燈，為捐贈者點亮祝福之光，象徵一份思念、一份感恩以及生命的延續。

其中，捐贈者家屬代表施姓母親分享故事，其兒子因從事高空作業，本身就具有危險性，因此，兒子曾向同事提及「未來若發生事故，願意器官捐贈」，不過，這件事卻從未告知家人，孰料，去年兒子在工作中發生意外，同事來探病家人才得知這件「無言的約定」。

施姓母親面對兒子離去相當心痛與不捨，不過，最終仍決定尊重成全兒子的遺願，捐出心、肝、腎、肺、血管等器官組織，成功拯救至少5名病人，讓愛繼續延續。追思會中，佳里奇美醫院院長田宇峯也代表醫院，致贈「桂冠小天使雕像」給予施姓母親。

另外，受贈者吳姓女子回憶，等候移植期間相當難熬，看見父母擔憂更是心疼與愧疚，雖自己獲得新生充滿喜悅，不過對捐贈者及家屬的大愛，更是千言萬語無法表達，她也承諾，「會用健康的身體努力生活，作為報答」。

奇美醫院26年前完成首例器捐，迄今已完成192例器官及組織捐贈案例，院方近期舉辦感恩追思會，邀請捐贈者家屬、受贈者及醫療團隊約120人出席，大家手持希望燭燈，為捐贈者點亮祝福之光。圖／奇美醫院提供
男子工作中意外不幸離世 母忍痛成全遺願器捐助5人

