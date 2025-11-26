黑水虻進校園廚餘零運出 嘉市議員推生態教育

非洲豬瘟疫情爆發，廚餘議題引發國人關注，嘉市議員上午質詢指稱，黑水虻生態循環模式，不只是環保技術，更是貼近生活的食農教育利器，要求教育處比照其他縣市引進校園；教育處長郭添財同意研議導入。

議員黃思婷質詢，黑水虻幼蟲能迅速消化熟廚餘，排泄物又可直接變成堆肥，不同生長階段還能發揮不同用途，被許多縣市視為處理廚餘的環保解方。目前新北、台北、花蓮、嘉義縣及慈濟大學都已把黑水虻導入教育現場，推動孩子的永續與循環經濟概念。

嘉義市興建中的廚餘回收場，並未採黑水虻模式，預計要到2026年完工，希望能由學校率先導入，兼具教育與示範效益，讓學生親手參與永續循環。

黃思婷強調，黑水虻優勢明顯，傳統堆肥需30至90天才能完成，黑水虻只要3至4天就能變成可用堆肥，占地僅為一般堆肥場的16分之1，非常適合校園規模，能讓孩子看到「廚餘在自己手中完成循環」的成果，教育效果遠勝廚餘機，廚餘機沒有教育價值，黑水虻卻能真正讓孩子理解永續循環。

教育處長郭添財回應，永續一直是嘉市推動教育的重要主軸，校園目前已透過檢視菜單、降低源頭浪費、過秤統計廚餘量等方式進行管理。剩餘廚餘目前由環保局接手焚化，但也在接觸黑水虻相關技術。未來希望往「廚餘在校園消化、零運出」方向努力，而黑水虻因具教育與示範價值，值得納入校園永續教學一環。