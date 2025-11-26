聽新聞
「台灣祭」回歸東京夜市風 嘉義阿潘老師咖哩酥首亮相熱賣
深受日本民眾喜愛的台灣美食市集「台灣祭」，今年再度進駐東京新宿京王百貨。主打「夜市風」的第2屆活動規模更勝去年，不僅攤位增加至40家，還打造更完整的台灣夜市體驗，成為年底東京百貨最受矚目主題展之一，台灣祭夜市美食首次加入來自嘉義「阿潘老師咖哩酥」，成為活動焦點，攤前人潮不斷， 打響台灣美食。
阿潘肉包團隊表示，為了完整重現台灣味，他們在日本從原料尋找、工序校正到測試，每一步都重新來過，「從0到1做出第一顆咖哩餃，看到成品時真的感動到哭，跨越千公里，成功複製阿潘的味道。」阿潘咖哩餃以豬後腿肉、獨家咖哩醬與洋蔥調製而成，曾於2021年獲「台灣百大糕餅伴手禮獎」、並獲「嘉市好店-經典美食」肯定。
創立於1965年的阿潘肉包已傳承3代，屢獲台灣百大伴手禮獎、嘉義市烘焙金麥獎，2022年更拿下交通部觀光局「三大觀光圈特色伴手禮獎」。轉型後的阿潘肉包走向「伴手禮品牌化」，店面視覺、空間動線全面升級，店員服務親切，可試吃、試飲多項商品，成為遊客到嘉義必訪的人氣店家。據點包括阿潘肉包創始文化店，伴手禮中正店，伴手禮民雄店。
京王百貨去年首次舉辦「台灣祭」，集結約25至26家台灣美食品牌，僅用半層樓空間，就締造6天4400萬日圓（約台幣900萬元）業績，擠進京王年度美食祭前五名。
