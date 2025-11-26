快訊

東北季風吹野生烏魚群報到 嘉義東石漁民捕獲2百尾宣告烏魚季開跑

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
東北季風吹起，嘉義縣東石鄉海面又熱鬧起來。當地漁人「阿忠」昨天清晨駕船筏出海，在東石外海撒網捕獲200尾野生烏魚，為烏魚季敲響「烏金」鑼鼓。圖／漁人「阿忠」提供
歲末涼意漸濃，東北季風吹起，嘉義縣東石鄉海面又熱鬧起來。當地漁人「阿忠」昨天清晨駕船筏出海，在東石外海撒網捕獲200尾野生烏魚，為烏魚季敲響「烏金」鑼鼓；另本周起養殖烏魚也陸續進入「剖烏取卵」旺季，沿海漁村再現年度採收景象。

每年冬至前後10餘天，是野生烏魚繁殖、洄游時節。先前彰化外海一度捕獲數千尾野生烏魚，引發市場熱議。「阿忠」說，昨天捕獲的這批並非一般熟知「洄游烏」，而是俗稱的「留烏、港口烏」。

「洄游烏」通常要等水溫降到攝氏21至22度左右才會成群南下，但近年暖冬頻傳，大批「洄游烏」多停留新竹海域。相較之下，「留烏」隨著東北季風生成，游出外海與南下洄流的烏魚群繁殖後再北上。他捕獲200尾，以價值高的雌烏取卵為主，「品質不錯、價格漂亮。現在到冬至前都好抓，只要東北風夠強，就容易遇到。」

縣府漁業科長張建成指出，每年國曆12月、冬至前後是烏魚的繁殖高峰。東北季風帶來的冷海水使烏魚自中國沿岸隨寒流一路南下，最先從新竹沿岸出現，再逐漸往南尋找適合產卵的海域。洄游烏適合水溫攝氏18.5至22度，剛抵達時生殖腺尚未成熟；到了12月中旬移動至嘉義布袋以北，隔年1月接連抵達高雄沿海，雌雄生殖腺成熟，洄游速度因生理需求加快。每年1月下旬至2月初，烏魚會在屏東枋寮外海完成產卵。

魚苗約2周後孵化，因體型幼小、耐寒度不足，無法隨母魚北返，會沿台灣沿岸逐步北上生長，偏好淡鹹水交會港灣、河口，被漁民稱為「港口烏」，屬近海野生烏魚。隨著烏魚起跑，東石外海再度迎來一年之中最忙碌捕撈時刻，漁民緊盯東北季風動向，期待網網滿載、烏金豐收。

東北季風 東石 冬至

