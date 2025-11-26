聽新聞
0:00 / 0:00

親子散步被逼讓路！嚴抓機車闖公園 嘉市府擬科技執法

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導

嘉義市多處公園常有機車違規闖入，議員昨質詢指機車衝入草地、步道破壞環境，更有人「切西瓜」式把公園當捷徑，把孩子與長者置於危險邊緣。市府建設處長呂獎慧、警局長陳明志回應，聯手嚴格取締，研擬科技執法措施。

呂獎慧說，去年依公園管理自治條例開罰15件機車違規駛入，今年截至10月僅3件，但靠管理員巡查「比中樂透還難」，且全市公園眾多，僅7名管理員，巡查、勸導、維護設備不可能兼顧，決定強化監視系統並提高執法力度。

「公園不是道路！」市議員郭定緯質詢播放多處公園遭機車違規闖入影片，他語氣沉重說，自己多次帶孩子到公園活動，被突如其來的機車逼得讓路，危險程度不能輕忽，市民反映多年無人處理，形成「抓不到、沒人在管」的無奈循環。

郭定緯直指問題核心是制度，跨局處分工混亂造成灰色地帶，民眾看到亂象多半打110報案，但騎車者入園前騎上人行道時，才真正落入警方可開罰的範圍，導致員警在公園常無法直接依道交條例取締，疲於應付誤會與陳情。

郭定緯表示，市區嘉油鐵馬道導入智慧取締後違規下降，證明科技執法比舉牌宣導有效。

他提出，市府應盤點高風險公園逐步導入智慧警示與偵測系統，建設處與警局要成立跨局處協作平台釐清權責，並在不設車阻前提下完善入口動線與標示，堵住模糊地帶。

呂獎慧說，將朝上述方向規畫辦理，陳明志也承諾強化跨局處合作，讓公園回到市民安全活動場域。

嘉義 機車族 科技執法 人行道

延伸閱讀

機車橫行公園成日常 嘉市議員痛揭「切西瓜亂象」危害市民安全

苗警公布今年科技執法成效 苗栗市中華路與為公路口2530件奪冠

228國家紀念公園遭批如廢墟 議員：多年未改善、未符國家級定位

荷包小心！苗栗科技執法半年狂抓「1萬件」違規 半年1856件罰單

相關新聞

台南烏樹林廢棄物火災燒5天 居民憂影響健康

台南後壁區烏樹林的丹娜絲災後廢棄物暫置場5天前大火仍局部悶燒，周邊居民對空氣品質與健康衝擊的疑慮未消，市長黃偉哲在議會答...

廢棄物產量大、去化跟不上 南市府：研擬再利用、土資場優化

丹娜絲颱風後清出廢棄物還沒去化就大火，另近幾年道路、農田、魚塭頻傳合法掩護非法埋入營建廢料，議員昨指出營建廢棄物問題嚴重...

親子散步被逼讓路！嚴抓機車闖公園 嘉市府擬科技執法

嘉義市多處公園常有機車違規闖入，議員昨質詢指機車衝入草地、步道破壞環境，更有人「切西瓜」式把公園當捷徑，把孩子與長者置於...

黃偉哲駁謠言：烏樹林火場無「石棉瓦」有害物 惡意造謠將提告

台南市烏樹林廢棄物暫置場火場案件，傳出有石棉瓦造成有毒空汙，台南市長黃偉哲在社群貼文譴責惡劣造謠，強調廢棄物火場並沒有石...

台南烏樹林大火掀藍綠攻防 藍轟環局長下台、綠挺勿「陰謀論」

台南市後壁烏樹林暫置場大火引發外界高度關注，藍營議員昨前往火場勘查直播，今天有議員在議會質詢時要求環保局長許仁澤暫停職務...

台南烏樹林暫置場大火掀議論 環境部澄清無石棉瓦：勿傳不實訊息

環境部今晚發布新聞稿澄清，台南烏樹林暫置場並無堆置石棉瓦，網路傳言為不實訊息、切勿傳播；台南市長黃偉哲在臉書重申，風災廢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。