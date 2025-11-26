聽新聞
親子散步被逼讓路！嚴抓機車闖公園 嘉市府擬科技執法
嘉義市多處公園常有機車違規闖入，議員昨質詢指機車衝入草地、步道破壞環境，更有人「切西瓜」式把公園當捷徑，把孩子與長者置於危險邊緣。市府建設處長呂獎慧、警局長陳明志回應，聯手嚴格取締，研擬科技執法措施。
呂獎慧說，去年依公園管理自治條例開罰15件機車違規駛入，今年截至10月僅3件，但靠管理員巡查「比中樂透還難」，且全市公園眾多，僅7名管理員，巡查、勸導、維護設備不可能兼顧，決定強化監視系統並提高執法力度。
「公園不是道路！」市議員郭定緯質詢播放多處公園遭機車違規闖入影片，他語氣沉重說，自己多次帶孩子到公園活動，被突如其來的機車逼得讓路，危險程度不能輕忽，市民反映多年無人處理，形成「抓不到、沒人在管」的無奈循環。
郭定緯直指問題核心是制度，跨局處分工混亂造成灰色地帶，民眾看到亂象多半打110報案，但騎車者入園前騎上人行道時，才真正落入警方可開罰的範圍，導致員警在公園常無法直接依道交條例取締，疲於應付誤會與陳情。
郭定緯表示，市區嘉油鐵馬道導入智慧取締後違規下降，證明科技執法比舉牌宣導有效。
他提出，市府應盤點高風險公園逐步導入智慧警示與偵測系統，建設處與警局要成立跨局處協作平台釐清權責，並在不設車阻前提下完善入口動線與標示，堵住模糊地帶。
呂獎慧說，將朝上述方向規畫辦理，陳明志也承諾強化跨局處合作，讓公園回到市民安全活動場域。
