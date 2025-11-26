聽新聞
廢棄物產量大、去化跟不上 南市府：研擬再利用、土資場優化
丹娜絲颱風後清出廢棄物還沒去化就大火，另近幾年道路、農田、魚塭頻傳合法掩護非法埋入營建廢料，議員昨指出營建廢棄物問題嚴重，既然生產這麼多，建議設集中處理場示範區，做堆置、分類再利用；市府表示，明年會有明確再生資源運用規畫。
「難道政府都束手無策嗎？」市議員許至椿質詢說，事業廢棄物與建築混合料問題嚴重，若做好分類分級，是可成為再利用資源，建議市府尋找公有土地，設置公辦集中處理廠，或採BOT、委外方式經營，統一處理建築剩餘料與可利用材料，再供應道路基層、護岸及河道整治等公共工程使用，由市府掌握流向與品質，既減量又避免亂倒亂堆。
市長黃偉哲表示，百分之百支持再生資源再利用，像是填海造陸也是很好的利用方式。工務局長陳世仁說，現行法規允許部分再生建材用於公共工程，道路級配下面一層，的確可以用去化的廢棄物來鋪設道路，讓營建廢棄物可做再生資源再利用，是很不錯的材料。
環保局長許仁澤表示，營建廢棄物處理為城市發展中面臨的重要課題，因沒有細分才會變廢棄物，環保局同仁日前參訪北部營建廢棄物處理場，了解處理方式、去化情形，期望吸取成功經驗，將積極與各局處共同評估相關效益及營運管理方式，研議包括輔導現有土資場升級優化處理模式，或另尋土地吸引民間投資，以BOT促參方式辦理，明年度提出更明確的管理方向。
