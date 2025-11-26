台南烏樹林廢棄物火災燒5天 居民憂影響健康

台南後壁區烏樹林的丹娜絲災後廢棄物暫置場5天前大火仍局部悶燒，周邊居民對空氣品質與健康衝擊的疑慮未消，市長黃偉哲在議會答詢說，將增加行動醫院場次提供健檢；環保局長許仁澤下午現勘允諾，朝10天內完全熄滅為目標。

各界都盼加強力道滅火，市府委請高科大環境與安全衛生工程學系教授蘇崇輝提供專業意見，他表示，現場堆置大量木材，此類火災屬於「深層燃燒」，即便表面看似無明火，內部仍處於高溫炭化狀態，無法單靠表面撲滅，須依賴大量水分進行滲透與交換才能有效降溫，消防隊目前採取「主動攻擊」戰術、配合挖土機開挖翻攪找內部火點澆灌冷卻，救災策略方向正確。

市議員王宣貿質詢說，火勢趨緩仍持續悶燒，更有居民陸續回報夜間可見不同顏色光點，懷疑場內是否摻雜特殊物質，甚至猜測含有石棉瓦等？居民也陳情擔憂空汙與悶燒造成身體不適，市府要盡速公布完整監測數據與健康風險評估基準，讓地方安心。

黃偉哲答詢說，烏樹林火勢延燒確實造成空品不良與民眾不安，市府會同步「監督空氣品質」與「監測健康影響」，目前尚無證據顯示空汙造成實質健康危害，市府會全力因應疑慮，包括增加行動醫院檢查名額。許仁澤說，「鄭重澄清現場堆置物完全沒有石棉瓦」，風災後廢棄石棉瓦都暫置在城西垃圾場，廠商盡速處理。

市議員盧崑福質疑難道沒人有責任？環保局長許仁澤應停職接受調查。黃偉哲說，政風處會啟動調查會追究相關人員責任。

環保局昨下午邀專家現勘，許仁澤說，持續以移除、噴水、降溫等方式處理殘火，目標10天內「完全撲滅」，並且在動線清理順暢且不干擾救災前提下，已有開放磚瓦類廢棄物進場，但暫緩木材與家具類進場。

消防局第一救災救護大隊長邱國楨說，消防局截至目前出動67台各式消防車次、149人次警義消及空拍機等，昨也出動2台消防機器人到場，讓現場消防員可輪替休息，後續積極配合環保局盡速撲滅火勢。