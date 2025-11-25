黃偉哲駁謠言：烏樹林火場無「石棉瓦」有害物 惡意造謠將提告

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲譴責惡劣造謠，烏樹林廢棄物火場並沒有石棉瓦，盼外界勿再轉傳不實謠言，若行為惡劣重大，將依法提告。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲譴責惡劣造謠，烏樹林廢棄物火場並沒有石棉瓦，盼外界勿再轉傳不實謠言，若行為惡劣重大，將依法提告。記者吳淑玲／攝影

台南市烏樹林廢棄物暫置場火場案件，傳出有石棉瓦造成有毒空汙，台南市長黃偉哲在社群貼文譴責惡劣造謠，強調廢棄物火場並沒有石棉瓦，盼外界勿再轉傳不實謠言，若行為惡劣重大，將依法來提告。

黃偉哲表示，網路有許多不實傳言，鄭重澄清，該案場主要為廢家具、磚瓦、枯枝，並沒有石棉瓦的堆置，所有風災廢棄物採分類管理，石棉瓦部分暫置區位於城西焚化爐，請勿再以訛傳訛！

黃偉哲說，此外火場周邊地區，環保局也持續監測空氣品質，還有民眾對於健康的疑慮，將增設行動醫院並加開場次，提供給民眾來健檢，相關細節與辦法將盡快對外公布。

同時也運用科技救災，無人機結合移動式砲塔，即時影像回傳及紅外線熱顯像掌握火場熱點與濃煙中的狀況，再搭配五用氣體偵測即時監測有害氣體濃度，協助判斷現場環境，大大提升消防同仁的安全與殘火處理的效率。

黃偉哲感謝所有前線同仁辛苦的救災，也盼外界勿再轉傳不實謠言，若行為惡劣重大，將依法來提告。

黃偉哲 廢棄物

延伸閱讀

台南10月詐騙案1107件…假網拍、假投資、色情應召最多 這年齡層易受騙

影／烏樹林廢棄物暫置場大火有異光 市府澄清無石棉瓦 黃偉哲：會究責

黃偉哲迎駕北港媽祖 庇佑北門災後復原

交通助理員取締違停開單惹議 黃偉哲：重新檢視

相關新聞

台南烏樹林廢棄物火災燒5天 居民憂影響健康

台南後壁區烏樹林的丹娜絲災後廢棄物暫置場5天前大火仍局部悶燒，周邊居民對空氣品質與健康衝擊的疑慮未消，市長黃偉哲在議會答...

廢棄物產量大、去化跟不上 南市府：研擬再利用、土資場優化

丹娜絲颱風後清出廢棄物還沒去化就大火，另近幾年道路、農田、魚塭頻傳合法掩護非法埋入營建廢料，議員昨指出營建廢棄物問題嚴重...

親子散步被逼讓路！嚴抓機車闖公園 嘉市府擬科技執法

嘉義市多處公園常有機車違規闖入，議員昨質詢指機車衝入草地、步道破壞環境，更有人「切西瓜」式把公園當捷徑，把孩子與長者置於...

黃偉哲駁謠言：烏樹林火場無「石棉瓦」有害物 惡意造謠將提告

台南市烏樹林廢棄物暫置場火場案件，傳出有石棉瓦造成有毒空汙，台南市長黃偉哲在社群貼文譴責惡劣造謠，強調廢棄物火場並沒有石...

台南烏樹林大火掀藍綠攻防 藍轟環局長下台、綠挺勿「陰謀論」

台南市後壁烏樹林暫置場大火引發外界高度關注，藍營議員昨前往火場勘查直播，今天有議員在議會質詢時要求環保局長許仁澤暫停職務...

台南烏樹林暫置場大火掀議論 環境部澄清無石棉瓦：勿傳不實訊息

環境部今晚發布新聞稿澄清，台南烏樹林暫置場並無堆置石棉瓦，網路傳言為不實訊息、切勿傳播；台南市長黃偉哲在臉書重申，風災廢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。