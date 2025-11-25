黃偉哲駁謠言：烏樹林火場無「石棉瓦」有害物 惡意造謠將提告

台南市烏樹林廢棄物暫置場火場案件，傳出有石棉瓦造成有毒空汙，台南市長黃偉哲在社群貼文譴責惡劣造謠，強調廢棄物火場並沒有石棉瓦，盼外界勿再轉傳不實謠言，若行為惡劣重大，將依法來提告。

黃偉哲表示，網路有許多不實傳言，鄭重澄清，該案場主要為廢家具、磚瓦、枯枝，並沒有石棉瓦的堆置，所有風災廢棄物採分類管理，石棉瓦部分暫置區位於城西焚化爐，請勿再以訛傳訛！

黃偉哲說，此外火場周邊地區，環保局也持續監測空氣品質，還有民眾對於健康的疑慮，將增設行動醫院並加開場次，提供給民眾來健檢，相關細節與辦法將盡快對外公布。

同時也運用科技救災，無人機結合移動式砲塔，即時影像回傳及紅外線熱顯像掌握火場熱點與濃煙中的狀況，再搭配五用氣體偵測即時監測有害氣體濃度，協助判斷現場環境，大大提升消防同仁的安全與殘火處理的效率。

黃偉哲感謝所有前線同仁辛苦的救災，也盼外界勿再轉傳不實謠言，若行為惡劣重大，將依法來提告。