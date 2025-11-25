台南烏樹林大火掀藍綠攻防 藍轟環局長下台、綠挺勿「陰謀論」

台南市後壁烏樹林暫置場大火引發外界高度關注，藍營議員昨前往火場勘查直播，今天有議員在議會質詢時要求環保局長許仁澤暫停職務接受調查。面對外界質疑，許仁澤今天親上火線說明應變作為，強調管理疏失的責任絕不會迴避，綠營議員則挺他，強調此時正是需要局長站在第一線。

國民黨市議員盧崑福怒批這場大火絕非自燃，負責監管的保全公司怠忽職守，權責單位環保局反應遲鈍，錯失處理良機，盧點名許仁澤應停職接受調查，環保局也要依法對自身開罰。

國民黨市議員林燕祝也痛斥說，這場火災民眾質疑是人為的，但要進入縱火不容易，會被燒死，不過，市府放任堆得太高，才會導致火災，也是人禍。

民進黨議員王宣貿說，坊間現在出現很多疑慮和陰謀論，外傳燒一燒就燒掉了，經費就被拿走了，環保局在現場有監視器，應該適時公布外界知道起火原因。

民進黨議員李宗翰、周嘉韋也聲援力挺，起火原因尚未釐清前，外界不要任意揣測，更不要讓「陰謀論」主導討論。李宗翰甚至以「現代版秦檜與岳飛」的比喻替許仁澤加油，強調此時正需要局長站在第一線，而不是被迫離場。

李宗翰說，火警發生後他每天都到現場，看到許仁澤與環保局、消防局密切合作，救災進度明顯。對部分議員要求許仁澤辭職難以認同，「現在正是拚輸贏的時候，怎麼會叫局長退下台？」並形容是「現代版秦檜講的話」，許仁澤雖不是岳飛，但此刻需要的正是他勇扛不要退陣。

環保局長許仁澤說，如果是石化燒的是黑煙，木材就是藍白煙，或是碰到水就是會有這種情形，也怕會有塑膠在裡面，現場廢棄物會陸續清理掉，但現在火場溫度高，須先澆水冷卻再移置，不然就會再燃燒；後續如何去化會加強處理，每天定期開記者會及發新聞稿。

許仁澤表示，現場都是樹枝及家具，要破碎至20公分以下才能夠進焚化爐處理，因裡面有樹枝和樹幹很雜，燒過反而不好處理；另外是磚瓦廢棄物想辦法再資源化，中央補助經費這禮拜應會下來，但環保局內部墊付款已經簽准，本來就要辦招標，因很多區公所都希望再延才再緩一下，會加速發包作業清，並強調廠商如果沒有做是領不到錢的。

市府也澄清這場火災「不是石綿瓦燃燒」。暫置場廢棄物以「綜合類（含廢家具）」、「磚瓦」、「樹枝」為主，並無石綿建材；針對火場周界採樣，也未檢出石綿纖維。對於環保局管理責任，許仁澤說，該承擔的責任絕不規避。

至於網路流傳的「故意放火」、「圖利廠商」等陰謀論，許仁澤再次強調完全不符事實。他指出，相關廢棄物處理發包作業尚未完成，根本沒有廠商得標，不可能涉及圖利問題，政風處也會全程調查。

許仁澤解釋，火點位於垃圾堆深層，屬典型深層悶燒，火勢從內往外冒煙，若有人要蓄意縱火，必須深入「垃圾山」，不但難以接近也無安全退路。