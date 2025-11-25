台南烏樹林暫置場大火掀議論 環境部澄清無石棉瓦：勿傳不實訊息

環境部今晚發布新聞稿澄清，台南烏樹林暫置場並無堆置石棉瓦，網路傳言為不實訊息、切勿傳播；台南市長黃偉哲在臉書重申，風災廢棄物採分類管理，石棉瓦暫置區位於城西焚化爐，勿再以訛傳訛。

台南市後壁區烏樹林廢棄物暫置場21日晚上發生大火，引發議論。台南市政府今天否認故意縱火圖利清除業者，並表示政風處將全面介入火災原因調查，避免外界疑慮。

環境部今天晚間發布新聞稿指出，部分人士於臉書上質疑，台南烏樹林風災倒木暫置火災現場有石棉瓦堆置，特別澄清此為錯誤訊息，避免造成民眾恐慌。

環境部說明，經再查證該現場並無堆放石棉瓦；而石棉瓦不易燃，是防火建材，當年不知有危害才被廣泛使用。

環境部重申，台南損壞的石棉瓦已加速清運中，這是前所未有的巨量，大家都很努力在解決，呼籲切勿傳播不實訊息，以免造成民眾恐慌。

台南市長黃偉哲今天下午也在臉書發文譴責惡劣造謠，他表示，關於烏樹林廢棄物火場案件，網路有許多不實傳言；這個案場主要是廢家具、磚瓦、枯枝，並未堆置石棉瓦，所有風災廢棄物採分類管理，石棉瓦暫置區位於城西焚化爐，勿再以訛傳訛。