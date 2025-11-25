台南烏樹林暫置場大火掀議論 環境部澄清無石棉瓦：勿傳不實訊息
環境部今晚發布新聞稿澄清，台南烏樹林暫置場並無堆置石棉瓦，網路傳言為不實訊息、切勿傳播；台南市長黃偉哲在臉書重申，風災廢棄物採分類管理，石棉瓦暫置區位於城西焚化爐，勿再以訛傳訛。
台南市後壁區烏樹林廢棄物暫置場21日晚上發生大火，引發議論。台南市政府今天否認故意縱火圖利清除業者，並表示政風處將全面介入火災原因調查，避免外界疑慮。
環境部今天晚間發布新聞稿指出，部分人士於臉書上質疑，台南烏樹林風災倒木暫置火災現場有石棉瓦堆置，特別澄清此為錯誤訊息，避免造成民眾恐慌。
環境部說明，經再查證該現場並無堆放石棉瓦；而石棉瓦不易燃，是防火建材，當年不知有危害才被廣泛使用。
環境部重申，台南損壞的石棉瓦已加速清運中，這是前所未有的巨量，大家都很努力在解決，呼籲切勿傳播不實訊息，以免造成民眾恐慌。
台南市長黃偉哲今天下午也在臉書發文譴責惡劣造謠，他表示，關於烏樹林廢棄物火場案件，網路有許多不實傳言；這個案場主要是廢家具、磚瓦、枯枝，並未堆置石棉瓦，所有風災廢棄物採分類管理，石棉瓦暫置區位於城西焚化爐，勿再以訛傳訛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言