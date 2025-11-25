快訊

嘉縣太保市振興金3000元終於三讀通過 12月啟動發放作業

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
太保市長鄭淑分擬好自治條例送審。圖／太保市公所提供
太保市長鄭淑分擬好自治條例送審。圖／太保市公所提供

太保市災後振興金及弱勢關懷金自治條例今天獲太保市民代表會三讀通過，期間所會討論發放程序難得出現和諧氛圍，振興金3000元確定12月啟動發放作業。市長鄭淑分說，經長達3個多月行政協調與法定程序審議，終於完成合法定案，讓市民能安心領取振興金。

鄭淑分表示，振興金構想自8月丹娜絲颱風災後提出後，公所已依據中央及縣府規範，完成計畫擬定、預算編列及程序檢討，但因公所與代表會對行政方式理解不同，代表會在8月拒絕審議，導致預算延至本會期才處理，使振興金一度卡關。

今天會議中，6名代表主張須由公所提自治條例作為三讀前提，公所隨即擬好自治條例提案送代表會審議，經全體代表同意，由主席葉俊男宣布三讀通過，振興金普發3000元，弱勢對象加發1000元。

鄭淑分表示，3000元振興金不僅是補助，更是災後重建中的及時支持。另涉及各里災後復原預算未獲代表支持，她將持續與代表會溝通，盼共同守護市民。

太保市為嘉義縣最早提出普發振興金地區，但因程序爭議延宕3個月，其間義竹已發放紓困金，梅山及民雄陸續定案，引發市民疑惑。今日三讀通過後，市府宣布12月首周啟動線上登記，12月底前完成首波發放，明年1月底展開現場發放，最後提供補領機制，確保符合資格者均能領取。

太保市災後振興金3000元終獲三讀通過，市長鄭淑分說明發放作業時難掩欣喜神情。圖／翻攝畫面
太保市災後振興金3000元終獲三讀通過，市長鄭淑分說明發放作業時難掩欣喜神情。圖／翻攝畫面
太保市災後振興金及弱勢關懷金自治條例今天獲代表會三讀通過，期間所會討論發放程序難得出現和諧氛圍。圖／翻攝畫面
太保市災後振興金及弱勢關懷金自治條例今天獲代表會三讀通過，期間所會討論發放程序難得出現和諧氛圍。圖／翻攝畫面

