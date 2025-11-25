台南後壁烏樹林悶燒搶救逾90小時 今出動消防機器人讓救災人員喘口氣

台南市後壁烏樹林暫置場大火邁入第4天，消防局從21日晚間8時40分投入火警搶救與監控，截至今天下午3時，救災時間已逾90小時；消防局持續以水線灌救、重機具分層挖掘，並運用無人機空拍掌握火場熱區，同時以移動式砲塔射水降溫，日夜推進處理殘火。

台南市消防局指出，後壁區烏樹林（下秀祐橋西側）廢棄物火警，由於現場堆置物繁雜且火點悶燒深層，滅火難度大幅增加；面對高溫與濃煙交錯的複雜環境，前線人員長時間作業，承受極大體力負荷，且救災時間已逾90小時。

為輔助消防人員長時間救災並加速後續殘火處理進度，消防局今調派消防機器人投入火場支援，協助執行高溫區域降溫、運用紅外線熱顯像儀進行高溫區域探查等任務，水線人員以每40分鐘輪替方式，讓救災人員能充分休息。

此次投入的機器人具備遙控移動，並結合砲塔直線與水霧防護執行遠近距離射水降溫；同時利用影像回傳及紅外線熱顯像掌握火場熱點與濃煙中的狀況，再搭配五用氣體偵測即時監測有害氣體濃度，協助判斷現場環境，使殘火處理更為安全、精準且有效率。

市長黃偉哲表示，大型廢棄物火警往往延燒時間長，而堆積於下層的廢棄物殘火處理更為複雜，消防人員在長時間作戰中必須面對瞬息萬變的火場狀況。市府持續積極導入無人機及消防機器人科技化裝備，希望以先進科技輔助人力、提升救災效率，更保障消防同仁的安全。