聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市後壁烏樹林暫置場大火邁入第4天，消防局弟兄救災時間已逾90小時，今調派消防機器人投入火場支援，讓救災人員能休息。記者袁志豪／翻攝
台南市後壁烏樹林暫置場大火邁入第4天，消防局弟兄救災時間已逾90小時，今調派消防機器人投入火場支援，讓救災人員能休息。記者袁志豪／翻攝

台南市後壁烏樹林暫置場大火邁入第4天，消防局從21日晚間8時40分投入火警搶救與監控，截至今天下午3時，救災時間已逾90小時；消防局持續以水線灌救、重機具分層挖掘，並運用無人機空拍掌握火場熱區，同時以移動式砲塔射水降溫，日夜推進處理殘火。

台南市消防局指出，後壁區烏樹林（下秀祐橋西側）廢棄物火警，由於現場堆置物繁雜且火點悶燒深層，滅火難度大幅增加；面對高溫與濃煙交錯的複雜環境，前線人員長時間作業，承受極大體力負荷，且救災時間已逾90小時。

為輔助消防人員長時間救災並加速後續殘火處理進度，消防局今調派消防機器人投入火場支援，協助執行高溫區域降溫、運用紅外線熱顯像儀進行高溫區域探查等任務，水線人員以每40分鐘輪替方式，讓救災人員能充分休息。

此次投入的機器人具備遙控移動，並結合砲塔直線與水霧防護執行遠近距離射水降溫；同時利用影像回傳及紅外線熱顯像掌握火場熱點與濃煙中的狀況，再搭配五用氣體偵測即時監測有害氣體濃度，協助判斷現場環境，使殘火處理更為安全、精準且有效率。

市長黃偉哲表示，大型廢棄物火警往往延燒時間長，而堆積於下層的廢棄物殘火處理更為複雜，消防人員在長時間作戰中必須面對瞬息萬變的火場狀況。市府持續積極導入無人機及消防機器人科技化裝備，希望以先進科技輔助人力、提升救災效率，更保障消防同仁的安全。

消防局長李明峯表示，救災機器人的投入，不僅能減少人員接近高熱區域的風險，在深層火點挖掘與降溫階段更能提供穩定且持續的滅火效能，強化火災處理與現場安全防護；消防局將持續提升科技救災能力，面對大型災害時擁有更全面且安全的應變能量。

台南市後壁烏樹林暫置場大火邁入第4天，消防局弟兄救災時間已逾90小時，今調派消防機器人投入火場支援，讓救災人員能休息。記者袁志豪／翻攝
台南市後壁烏樹林暫置場大火邁入第4天，消防局弟兄救災時間已逾90小時，今調派消防機器人投入火場支援，讓救災人員能休息。記者袁志豪／翻攝

廢棄物 台南 消防人員 黃偉哲
相關新聞

嘉市跨年最終場 南韓人氣女團MAMAMOO頌樂、蕭煌奇嗨迎2026

嘉義市迎接2025年底最受矚目的壓軸活動將登場。市府宣布，迎接2026全嘉藝起來跨年晚會12月31日下午5時30分在嘉...

嘉縣太保市振興金3000元終於三讀通過 12月啟動發放作業

太保市災後振興金及弱勢關懷金自治條例今天獲太保市民代表會三讀通過，期間所會討論發放程序難得出現和諧氛圍，振興金3000元...

台南後壁烏樹林悶燒搶救逾90小時 今出動消防機器人讓救災人員喘口氣

台南市後壁烏樹林暫置場大火邁入第4天，消防局從21日晚間8時40分投入火警搶救與監控，截至今天下午3時，救災時間已逾90...

台南烏樹林暫置場大火掀外界疑慮 市府否認故意縱火圖利

台南市後壁區烏樹林廢棄物暫置場21日晚上發生大火，引發議論。台南市政府今天否認故意縱火圖利清除業者，並表示政風處將全面介...

台南捷運藍線將動工「停六」BOT卡關 協商南工共同開發

台南捷運藍線明年動工，將迎來捷運時代，市議員黄肇輝今天在議會質詢自由發言時指出，捷運計畫將於明年動工，但沿線規畫中的「停...

台南後壁烏樹林暫置場悶燒4天 環保局長：力拚10天內完全撲滅

台南後壁烏樹林暫置場大火邁入第4天，居民忍受空汙、臭味多天，連環境部都呼籲台南市政府積極滅火；南市府今下午2時30分邀集...

