台南捷運藍線將動工「停六」BOT卡關 協商南工共同開發

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南捷運藍線明年動工，將迎來捷運時代，市議員黄肇輝今天在議會質詢自由發言時指出，捷運計畫將於明年動工，但沿線規畫中的「停六」多功能停車場BOT案，卻因375減租相關問題尚未解決而卡關。

他呼籲市府應盡速釐清與處理，才能順利啟動招標作業，避免影響整體捷運系統的服務效益。

此外，他也提出建議，市府可與成大南工校方洽談，評估是否能提供靠近捷運站的部分校地，作為產學合作及捷運車站共構使用，讓捷運建設不只服務通勤，更能帶動教育、研發與地方發展的結合，創造多贏。

交通局長王銘德表示，停6屬國產署土地，為停車場用地。先前以BOT方式公告招商2次，惟均無民間廠商遞件申請，初步評估民間沒有投資意願的原因可能即為該土地目前有375減租處理議題。

後續將協請府內都發、地政等單位共同研議是否由市府先處理該議題，瞭解需處理的程序及估計所需補償費用，再進一步研議後續合適的開發方案。

黄肇輝另指出，永康交流道周邊的省道車流量龐大，尖峰時段更是塞到苦不堪言，除了爭取下交流道的新分流閘道外，他也認為平面道路的標線調整與號誌配置更是關鍵。

市府應先檢討，包含車種分流是否造成機慢車的危險，以及造成的車流混亂，讓交流道下的交通動線更順暢，真正改善多年來讓市民最頭痛的壅塞問題。

工務局長陳世仁表示，國道一號屬於高公局範疇，目前正在做北外環銜接交流道的規劃，會請顧問公司再把腹地、出口、長度等議題納入考量。

交通局長王銘德說，該路段車道佈設及標線先前已討論改善多次，該路段下匝道汽車及平面道路機車因車道匯入難以避免車流交織，後續將再針對車流或車種交織問題研議是否尚有改善空間並研議以設置號誌管制方式分流的可行性，將再與公路局、高公局等單位協調。

