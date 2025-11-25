台南捷運藍線將動工「停六」BOT卡關 協商南工共同開發

台南捷運藍線明年動工，將迎來捷運時代，市議員黄肇輝今天在議會質詢自由發言時指出，捷運計畫將於明年動工，但沿線規畫中的「停六」多功能停車場BOT案，卻因375減租相關問題尚未解決而卡關。

他呼籲市府應盡速釐清與處理，才能順利啟動招標作業，避免影響整體捷運系統的服務效益。

此外，他也提出建議，市府可與成大南工校方洽談，評估是否能提供靠近捷運站的部分校地，作為產學合作及捷運車站共構使用，讓捷運建設不只服務通勤，更能帶動教育、研發與地方發展的結合，創造多贏。

交通局長王銘德表示，停6屬國產署土地，為停車場用地。先前以BOT方式公告招商2次，惟均無民間廠商遞件申請，初步評估民間沒有投資意願的原因可能即為該土地目前有375減租處理議題。

後續將協請府內都發、地政等單位共同研議是否由市府先處理該議題，瞭解需處理的程序及估計所需補償費用，再進一步研議後續合適的開發方案。

黄肇輝另指出，永康交流道周邊的省道車流量龐大，尖峰時段更是塞到苦不堪言，除了爭取下交流道的新分流閘道外，他也認為平面道路的標線調整與號誌配置更是關鍵。

市府應先檢討，包含車種分流是否造成機慢車的危險，以及造成的車流混亂，讓交流道下的交通動線更順暢，真正改善多年來讓市民最頭痛的壅塞問題。

工務局長陳世仁表示，國道一號屬於高公局範疇，目前正在做北外環銜接交流道的規劃，會請顧問公司再把腹地、出口、長度等議題納入考量。