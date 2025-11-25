台南烏樹林暫置場大火掀外界疑慮 市府否認故意縱火圖利

台南市後壁區烏樹林廢棄物暫置場21日晚上發生大火，引發議論。台南市政府今天否認故意縱火圖利清除業者，並表示政風處將全面介入火災原因調查，避免外界疑慮。

南市府環保局長許仁澤今天指出，烏樹林廢棄物暫置場發包作業尚未完成，沒廠商得標，不存在故意縱火圖利業者問題。

許仁澤也否認環保局自行縱火，他表示，火災現場起火點位於深層內部，屬典型深層悶燒，火勢向內部延伸速度極快。若有人蓄意縱火，必須深入，地點難以接近，也沒有逃生空間。

消防局初步研判，火勢由內部往外冒煙，特徵完全符合深層氧化悶燒形態，非外部引燃，起火原因仍待進一步調查。目前火災現場持續進行殘火處理。

市府表示，火災調查機制將提升至最高標準，由政風處全程監督，秉持公開透明及依法辦理原則，以維護市民權益。

烏樹林廢棄物暫置場大火，台南市消防局灌救約14小時撲滅火勢，一度影響14個行政區空氣品質，燃燒面積約3000平方公尺，無人傷亡。