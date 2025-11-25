快訊

去年薪資中位數出爐！增幅12年來最高 但68%低於平均

第3波蘇丹紅化粧品調查結果出爐 歐萊德、綠藤生機等20疑慮產品一次看

好市多「黑色購物週」Day 3優惠！鑽石手鍊現折3.4萬 和牛肋眼真空包別錯過

台南烏樹林暫置場大火掀外界疑慮 市府否認故意縱火圖利

中央社／ 台南25日電
台南後壁烏樹林暫置場大火邁入第4天，環保局長許仁澤強調，火勢已控制中，後續將全面啟動強化巡查，避免類似情況再度發生。記者萬于甄／攝影
台南後壁烏樹林暫置場大火邁入第4天，環保局長許仁澤強調，火勢已控制中，後續將全面啟動強化巡查，避免類似情況再度發生。記者萬于甄／攝影

台南市後壁區烏樹林廢棄物暫置場21日晚上發生大火，引發議論。台南市政府今天否認故意縱火圖利清除業者，並表示政風處將全面介入火災原因調查，避免外界疑慮。

南市府環保局長許仁澤今天指出，烏樹林廢棄物暫置場發包作業尚未完成，沒廠商得標，不存在故意縱火圖利業者問題。

許仁澤也否認環保局自行縱火，他表示，火災現場起火點位於深層內部，屬典型深層悶燒，火勢向內部延伸速度極快。若有人蓄意縱火，必須深入，地點難以接近，也沒有逃生空間。

消防局初步研判，火勢由內部往外冒煙，特徵完全符合深層氧化悶燒形態，非外部引燃，起火原因仍待進一步調查。目前火災現場持續進行殘火處理。

市府表示，火災調查機制將提升至最高標準，由政風處全程監督，秉持公開透明及依法辦理原則，以維護市民權益。

烏樹林廢棄物暫置場大火，台南市消防局灌救約14小時撲滅火勢，一度影響14個行政區空氣品質，燃燒面積約3000平方公尺，無人傷亡。

縱火 火災 廢棄物 台南
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

台南後壁烏樹林暫置場悶燒4天 環保局長：力拚10天內完全撲滅

影／烏樹林廢棄物暫置場火災「人為縱火」？環衛專家：不划算

影／烏樹林廢棄物暫置場大火有異光 市府澄清無石棉瓦 黃偉哲：會究責

台南後壁烏樹林暫置場悶燒搶救逾66小時 估計殘火處理仍需數日

相關新聞

嘉市跨年最終場 南韓人氣女團MAMAMOO頌樂、蕭煌奇嗨迎2026

嘉義市迎接2025年底最受矚目的壓軸活動將登場。市府宣布，迎接2026全嘉藝起來跨年晚會12月31日下午5時30分在嘉...

嘉縣太保市振興金3000元終於三讀通過 12月啟動發放作業

太保市災後振興金及弱勢關懷金自治條例今天獲太保市民代表會三讀通過，期間所會討論發放程序難得出現和諧氛圍，振興金3000元...

台南後壁烏樹林悶燒搶救逾90小時 今出動消防機器人讓救災人員喘口氣

台南市後壁烏樹林暫置場大火邁入第4天，消防局從21日晚間8時40分投入火警搶救與監控，截至今天下午3時，救災時間已逾90...

台南烏樹林暫置場大火掀外界疑慮 市府否認故意縱火圖利

台南市後壁區烏樹林廢棄物暫置場21日晚上發生大火，引發議論。台南市政府今天否認故意縱火圖利清除業者，並表示政風處將全面介...

台南捷運藍線將動工「停六」BOT卡關 協商南工共同開發

台南捷運藍線明年動工，將迎來捷運時代，市議員黄肇輝今天在議會質詢自由發言時指出，捷運計畫將於明年動工，但沿線規畫中的「停...

台南後壁烏樹林暫置場悶燒4天 環保局長：力拚10天內完全撲滅

台南後壁烏樹林暫置場大火邁入第4天，居民忍受空汙、臭味多天，連環境部都呼籲台南市政府積極滅火；南市府今下午2時30分邀集...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。