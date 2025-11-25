台南後壁烏樹林暫置場悶燒4天 環保局長：力拚10天內完全撲滅

台南後壁烏樹林暫置場大火邁入第4天，居民忍受空汙、臭味多天，連環境部都呼籲台南市政府積極滅火；南市府今下午2時30分邀集專家學者現勘，針對外界關心撲滅時程，環保局長許仁澤說，會透過移除、噴水、降溫等方式，「努力朝10天內完全熄滅」為目標。

後壁烏樹林丹娜絲風災廢棄物暫置場21日晚間8時許發生大火，因堆置大量廢棄樹木、家具等綜合廢棄物，火勢一發不可收拾，燃燒面積大約3000平方公尺，事發迄今第4天，火勢仍持續悶燒，濃煙不斷竄出，空氣中更瀰漫一股臭味，也燒出不少民怨。

許仁澤今下午會同消防局及高雄科技大學環境與安全衛生工程學系教授蘇崇輝現勘並說明救災進度，許仁澤表示，救災分成三個階段，第一階段21日已侷限火勢，22日第二階段開挖防火巷，目前進入第三階段殘火處理。

許仁澤說明，現階段持續以「移除、噴水、降溫」等作業方式，全力救災撲滅火勢，目標在10天內完全撲滅。另外，烏樹林暫置場是風災廢棄物唯一集中處理點，動線清理順暢且不干擾救災前提下，開放磚瓦類廢棄物進場，已暫緩木材與家具類進場。

蘇崇輝指出，救災策略方向正確，由於現場堆置大量木材，此類火災屬於「深層燃燒」，即便表面看似無明火，內部仍處於高溫炭化狀態，須依賴大量水滲透與交換才能有效降溫，無法單靠表面撲滅。

蘇崇輝也說，消防隊採取「主動攻擊」戰術，配合挖土機開挖翻攪，主動尋找內部火點並即時澆灌冷卻，雖此類深層火災無法立即完全熄滅，需要時間與耐心，但目前的戰術正讓救災進度往正面方向發展。