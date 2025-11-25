裝置藝術展登場！阿里山沼平公園曾是木材集運中心 揭露2次大火真相

林保署嘉義分署與阿里山林鐵處今起於阿里山國家森林遊樂區推出從森林到森林裝置藝術展，帶領民眾重新認識曾是木材集運核心、並2度遭逢1950年與1976年森林大火而逐漸消逝的「沼平聚落」。

如今民眾熟悉的沼平公園，其實層疊著林業生產基地的歷史痕跡，本次展覽以地景還原、空照圖對照與口述聲音重建聚落樣貌，具有重要文化保存與歷史復寫意義。

沼平聚落在大火後逐步淡出視野，嘉義分署與研究團隊歷時1年多，蒐集不同年代空照圖、舊照片，並訪談多位曾居住於此的居民，重新拼組聚落生活輪廓。

其中，沼平公園戶外展區以聚落的印記微建築裝置呈現火災前的聚落布局，運用瑞士建築技師的建築輪廓視覺想像方式，在90×120公尺範圍內立下四角標竿，參照1963年空照圖標示工廠、倉庫、商店街及住宅共30棟建築位置，讓消逝的聚落在公園草地上重現。

沼平車站2樓室內展區則設置從森林到森林平面與影像展示，地板與牆面印製比例1:100的1963年空照圖，讓參觀者能對照現況理解聚落規模與生活分布。回聲聲音裝置則彙整15名居民訪談內容，以口述聲音傳遞聚落的日常記憶，讓後人透過聽覺描繪昔日林業生活。