台南漁民、蚵民合作放流午仔魚苗 攜手守護海洋資源

中央社／ 台南25日電

「南市區漁會」今天在安平漁港及外海蚵棚區舉辦海洋環境復育及魚苗放流活動，漁民與蚵民首度同船合作放流，完成2萬5000尾午仔魚苗放流作業，象徵兩大海上生產族群守護海洋資源。

南市區漁會今天於安平漁港及外海蚵棚區舉辦海洋環境復育及魚苗放流活動，啟動「114–115年台南市海域友善海洋環境復育與永續艦隊行動計畫」，內容包含海上巡護、科學放流、海域通報制度、資源監測以及海洋教育推動，持續倡導「抓大放小」、「護魚即護產」等永續理念。

南市區漁會理事長方裕豐表示，漁民與蚵民長期在同一片海域生產，唯有攜手合作，才能讓海洋資源永續，海上的事大家一起做，力量才會更大，今日兩族群共同放流與「永續艦隊」正式啟動，未來將持續凝聚海上生產者力量，共同守護台南海洋。

海洋保育署海洋生物保育組長羅進明表示，海上生產者是友善海洋行動核心，漁民與蚵民願意攜手復育，是推動台南海域永續重要力量，今日共同放流也將成海洋保育署為台南海洋復育資源重要指標。

南市區漁會總幹事林鈺昕補充，健康海洋是下一代珍貴資產，漁民與蚵民合作是永續堅實基礎，透過「永續艦隊」與共同復育行動，期盼讓洄游性魚種與中華白海豚能在台南海域安心棲息，打造更豐盛、更平衡的海洋未來。

台南市農業局提供資料指出，台南市政府與漁會自112年起推動刺網與籠具試辦計畫已有初步模型，讓漁民在生計與保育間取得平衡，也促成漁民與蚵民從海域衝突逐步走向協作，永續艦隊成立不僅串起漁蚵合作，也象徵台南沿海復育行動全面升級。

