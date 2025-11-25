照顧補充員介入照護 雲林9旬臥床阿嬤在家照顧7天就能下床、進食

快訊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣91歲的賴姓阿嬤近日因天氣驟變，連日食慾不振、極度虛弱，急診返家後情況仍未改善，經照顧補充員(左)協助進食與生活起居，恢復食慾與體力，已能自行進食並下床活動。圖／好所宅社區健康照護提供
雲林縣91歲的賴姓阿嬤近日因天氣驟變，連日食慾不振、極度虛弱，急診返家後情況仍未改善，經照顧補充員(左)協助進食與生活起居，恢復食慾與體力，已能自行進食並下床活動。圖／好所宅社區健康照護提供

雲林縣近年推動在宅急症照護服務，減少病患在家中與急診室反覆往返，長輩急性期常伴隨照顧需求瞬間升高，因居服員排班固定，無法及時增班照護，返回急診風險升高，好所宅社區健康照護團隊為此培訓33名「照顧補充員」，協助急性期照護，近日上線，一名91歲阿嬤原虛弱到無法進食，經照顧補充員介入照護一周，已能自行進食甚至下床活動。

91歲的賴姓阿嬤近日因天氣驟變，連日食慾不振、極度虛弱，急診返家後情況仍未改善，好所宅居家醫療團隊接手後，醫照整合師評估家屬與居服員照護量能不足，阿嬤需要更密集的急症照護，緊急啟動照顧補充機制，由照顧補充員協助飲食、水分補充與基本照護。經一周介入，阿嬤恢復體力，不僅能自行進食，甚至能下床活動。

好所宅社區健康照護集團院長黃子華表示，考量個案從急診返家初期的照護需求升高，只仰賴一般居服員及家屬不足以應付，好所宅社區健康照護團隊今年9月啟動「急症照顧補充計畫」，培訓33名照顧補充員，補強急性醫療與生活照顧之間的斷層。

照顧補充員需接受標準化訓練，包括8小時急症照顧課程、16小時高風險處置工作坊，內容涵蓋感染期照顧、生命徵象變化觀察與氣道分泌物移除等能力，以確保照顧品質能順利支援急性期照護需求。

醫照整合師憑在宅急症照護團隊的居家醫師指示書，啟動照顧補充員進場，介入居家照護，擁有更專業照護知識的照顧補充員可彌補居服員服務完、家人不在的空窗，服務時間滾動式調整，每天可介入服務一到三次。

台灣在宅醫療學會理事長陳英詔醫師表示，過去居家醫療多以慢性病管理及穩定照護為主，如今，急性處置能在家中進行，整合醫療與照顧，才能減少急診壅塞、降低家庭照顧負擔，使居家成為可行的急性照護場域。

雲林縣衛生局去年與社團法人台灣在宅醫療學會合作，推動在宅急症照護加值方案，由台大雲林分院、雲林基督教醫院、中國醫藥大學北港附設醫院串聯山海線地區，並建立「跨院急診協調師制度」，協調師進駐急診現場負責評估與轉銜，使個案能由急診無縫接軌至在宅急症照護，累計現服務量已達去年初期5倍。

雲林縣衛生局跨院急診協調師馬昕妍（右）每天進駐醫院急診與醫護人員交班，以評估及轉銜符合在宅急症照護收治個案。圖／好所宅社區健康照護提供
雲林縣衛生局跨院急診協調師馬昕妍（右）每天進駐醫院急診與醫護人員交班，以評估及轉銜符合在宅急症照護收治個案。圖／好所宅社區健康照護提供

居服員 阿嬤
