嘉市鐵路高架完工延遲古蹟遺構接連現身惹議 文資保存與建設拉鋸

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市鐵路高架化工程原定今年底完工，工程施作新高架車站，先挖出日治時代第一代轉車台，近期又在施工墩柱發現車站舊遺構，接連發現的文資讓外界憂心進度再卡關。圖／嘉市文化局提供
嘉市鐵路高架化工程原定今年底完工，最近又因新車站工地出土日治時期車站歷史遺構，加上水上車輛基地用地取得與原物料上漲問題，確定延後至2029年底，時程拉長引發外界及議員關注，工程施作新高架車站，先挖出日治時代第一代轉車台，近期又在施工墩柱發現車站舊遺構，接連發現的文資讓外界憂心進度再卡關。議員孫貫志上午質詢，交通建設與文化保存都重要，但不能讓文資審議成為拖延藉口，要求文資委員審議具名負責。

文化局文資科長林朝基說，日治時期第一代車站轉車台，公告指定為古蹟，採「現地保存、與新站共存」模式，變更設計完成，不會再延誤工程。至於新的墩柱遺構則以「移地暫存」保存，避免影響橋墩基礎施作。出土文物處理分3類：其一是價值高者，如1908年轉車台，納入新站設計；其二價值次要、但與工程衝突者，如墩柱遺構，採移地暫存；其三由文資委員完成測繪記錄後，再依狀況決定是否保存，盡量避免施工受損。

孫貫志說，保存文資更要確保工程如期推進，避免文資影響整體交通建設與城市發展。交通處長許啓明表示，工程延宕主要來自水上車輛基地用地取得、工期延長與物料成本上升等因素，才會使完工時間由今年底延至2029年底。

文化局補充，在標鐵路高架化工程案C612的管線試挖作業中，陸續在P302、P303橋墩與車道南側挖出碎磚混凝土、紅磚堆疊等不明構造。經多位學者現勘後，對不影響橋墩安全的部分採現地保存，其他會觸及施工核心位置的構造，則依文資保存與測量移置方式辦理。

