道路命名城市外交！台南有「土浦街」 日本土浦驚喜設「台南通」

台南與日本茨城縣土浦市自2023年4月締盟以來交流緊密，今年再以「道路命名」展現雙方情誼。土浦市日前宣布，將霞浦總合公園周邊一條長達兩公里的重要道路命名為「台南通」，並於22日舉行命名儀式。我國駐日代表處副代表蔡明耀受邀出席，代表台南市接受象徵友好的道路命名證書與路標複製品。

這項命名源於今年初土浦市長安藤真理子訪台時，得知台南市將歸仁區一條新設道路取名為「土浦街」；她當時大表驚喜，也因此促成土浦市的回應之舉。

市長黃偉哲對土浦市命名台南通一事表達深厚感謝，台南近期陸續以國際締盟城市做為市區道路的命名，紀念跟這些城市間跨越國界的深厚情誼，更期盼希望透過道路本身具象、永久的特性，來象徵雙方關係的堅定永續。

此外，路牌、地圖、GPS導航上所顯示的締盟城市路名，也能提升市民跟旅客對於台南締盟城市的認識，增進跨文化的認同與理解，讓台南成為一個更加開放與國際化的城市。

黃偉哲表示，台南與土浦都擁有豐富觀光資源，未來將鼓勵市民前往土浦走訪「台南通」，同時也歡迎土浦居民到台南旅遊。位於高鐵台南站附近的「土浦街」將成為兩市友誼的象徵入口，讓訪客在城市街區就感受交流的溫度。

安藤真理子在儀式上回顧兩市締盟後的多次互訪，期待未來在農業與觀光領域深化合作。她強調，將道路命名為「台南通」，是對台南友誼的肯定，也象徵雙方關係將持續推進。