快訊

經典賽／緯來恐無緣轉播明年WBC 主播張立群發聲了

台積電提告了！前資深副總經理羅唯仁涉竊機密 離職未說去英特爾

台積電正式提告羅唯仁 公司完整聲明來了

道路命名城市外交！台南有「土浦街」 日本土浦驚喜設「台南通」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（右）把土浦街的道路命名公文送給安藤真理子市長。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（右）把土浦街的道路命名公文送給安藤真理子市長。圖／台南市政府提供

台南日本茨城縣土浦市自2023年4月締盟以來交流緊密，今年再以「道路命名」展現雙方情誼。土浦市日前宣布，將霞浦總合公園周邊一條長達兩公里的重要道路命名為「台南通」，並於22日舉行命名儀式。我國駐日代表處副代表蔡明耀受邀出席，代表台南市接受象徵友好的道路命名證書與路標複製品。

這項命名源於今年初土浦市長安藤真理子訪台時，得知台南市將歸仁區一條新設道路取名為「土浦街」；她當時大表驚喜，也因此促成土浦市的回應之舉。

市長黃偉哲對土浦市命名台南通一事表達深厚感謝，台南近期陸續以國際締盟城市做為市區道路的命名，紀念跟這些城市間跨越國界的深厚情誼，更期盼希望透過道路本身具象、永久的特性，來象徵雙方關係的堅定永續。

此外，路牌、地圖、GPS導航上所顯示的締盟城市路名，也能提升市民跟旅客對於台南締盟城市的認識，增進跨文化的認同與理解，讓台南成為一個更加開放與國際化的城市。

黃偉哲表示，台南與土浦都擁有豐富觀光資源，未來將鼓勵市民前往土浦走訪「台南通」，同時也歡迎土浦居民到台南旅遊。位於高鐵台南站附近的「土浦街」將成為兩市友誼的象徵入口，讓訪客在城市街區就感受交流的溫度。

安藤真理子在儀式上回顧兩市締盟後的多次互訪，期待未來在農業與觀光領域深化合作。她強調，將道路命名為「台南通」，是對台南友誼的肯定，也象徵雙方關係將持續推進。

土浦市位於茨城縣南部，鄰近日本第二大湖霞浦湖，歷史上為重要水陸交通要道，保存多項江戶時代文化資產。當地不僅是全日本最大的蓮藕產地，也是國家級「筑波霞浦林林自行車道」的重要節點，更以「土浦煙火大會」名列日本三大煙火大會之一，具備豐富觀光能量。

土浦市安藤市長(左)頒發台南通命名證書給駐日副代表蔡明耀。圖／台南市政府提供
土浦市安藤市長(左)頒發台南通命名證書給駐日副代表蔡明耀。圖／台南市政府提供
駐日副代表蔡明耀(右)接受土浦「台南通」的複製路標。圖／台南市政府提供
駐日副代表蔡明耀(右)接受土浦「台南通」的複製路標。圖／台南市政府提供

台南 日本 黃偉哲
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

落腳台南？傳台積電擬投資建2奈米廠 南市府：未接獲訊息

影／烏樹林廢棄物暫置場大火有異光 市府澄清無石棉瓦 黃偉哲：會究責

黃偉哲迎駕北港媽祖 庇佑北門災後復原

交通助理員取締違停開單惹議 黃偉哲：重新檢視

相關新聞

嘉市跨年最終場 南韓人氣女團MAMAMOO頌樂、蕭煌奇嗨迎2026

嘉義市迎接2025年底最受矚目的壓軸活動將登場。市府宣布，迎接2026全嘉藝起來跨年晚會12月31日下午5時30分在嘉...

台南後壁烏樹林暫置場悶燒4天 環保局長：力拚10天內完全撲滅

台南後壁烏樹林暫置場大火邁入第4天，居民忍受空汙、臭味多天，連環境部都呼籲台南市政府積極滅火；南市府今下午2時30分邀集...

展現柳營魅力 台南德元埤荷蘭村魔法節12月6日登場

臺南市政府24日在永華市政中心舉辦「2025德元埤水漾風生－荷蘭村魔法節」記者會，活動將於12月6、7日在柳營德元埤...

裝置藝術展登場！阿里山沼平公園曾是木材集運中心 揭露2次大火真相

林保署嘉義分署與阿里山林鐵處今起於阿里山國家森林遊樂區推出從森林到森林裝置藝術展，帶領民眾重新認識曾是木材集運核心、並2...

嘉市鐵路高架完工延遲古蹟遺構接連現身惹議 文資保存與建設拉鋸

嘉市鐵路高架化工程原定今年底完工，最近又因新車站工地出土日治時期車站歷史遺構，加上水上車輛基地用地取得與原物料上漲問題，...

照顧補充員介入照護 雲林9旬臥床阿嬤在家照顧7天就能下床、進食

雲林縣近年推動在宅急症照護服務，減少病患在家中與急診室反覆往返，長輩急性期常伴隨照顧需求瞬間升高，因居服員排班固定，無法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。