展現柳營魅力 台南德元埤荷蘭村魔法節12月6日登場

臺南市政府24日在永華市政中心舉辦「2025德元埤水漾風生－荷蘭村魔法節」記者會，活動將於12月6、7日在柳營德元埤荷蘭村盛大登場，為今年冬季最具節慶氛圍的活動揭開序幕。

臺南市長黃偉哲表示，荷蘭村近年變熱鬧了，擁有來自荷蘭的大風車與大片草原，配上最近適合露營的天氣，成為國內民眾來台南旅遊的新亮點。

12月6、7日市府首次於荷蘭村舉辦魔法節活動，不但內容豐富，更可與周邊新營、東山、白河、後壁等生活圈形成多元旅遊動線，邀請大家來台南喝咖啡、泡溫泉，把台南的美景與美食一次玩遍、吃遍。

觀旅局指出，此次活動以歐洲代表性的「聖尼古拉斯節」為靈感，打造全台唯一的「荷蘭村魔法節」。活動內容融合異國節慶與地方文化，包括創意市集、奇幻舞台演出、親子DIY闖關（完成可兌換限量小禮物）、趣味體驗等，晚上還有吸睛火舞演出，讓大小朋友沉浸在溫馨又浪漫的節慶氛圍。

活動期間多家在地業者合作推出專屬優惠，讓遊客玩得開心也能享受在地好康，包括「荷蘭村獨木舟」體驗折抵100元；「總裁食堂‧良食所」單筆消費滿777元贈送紐登斯鮮奶冰淇淋；「生活市集」店內滿千贈荷蘭村限定小禮物；「湖畔餐廳」前100名購買餐盒的民眾享9折優惠，內容豐富實惠。

觀旅局指出，「2025荷蘭村魔法節」不僅是年度重點活動，更是向全國展現柳營魅力的最佳舞台。期待藉由異國文化與在地特色的結合，吸引更多遊客走進柳營、認識柳營。

聚傳媒