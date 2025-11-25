快訊

台南營建廢棄物設公辦處理場 黃偉哲：百分百支持再利用

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員許至椿質詢營建廢棄物分類後可變資源，建議市府找公有地設集中處理場示範區，市長黃偉哲表示百分之百贊成。圖／取自議會直播
台南市議員許至椿質詢營建廢棄物分類後可變資源，建議市府找公有地設集中處理場示範區，市長黃偉哲表示百分之百贊成。圖／取自議會直播

台南市烏樹林風災後廢棄物堆置場起火，加上多處道路及農田、魚塭被民眾檢舉非法掩埋營建廢棄物，議員批營建廢棄物問題嚴重，用合法掩護非法，既然生產這麼多廢棄物，建議市府設示範區，分類再利用；工務局稱可用於道路級配底層，環保局表示正明年會有明確再生資源運用規畫。

市議員許至椿指出，部分不肖業者以合法名義掩護非法行為，將建築廢棄物長期埋在農地、魚塭，難道政府都束手無策嗎？營建廢棄物若做好分類分級是可再利用成為資源用到公共工程上，如級配料可以用到市府的公共工程，建議市府建置示範區，包括堆置，廢棄物去化再利用，協助相關產業。

市長黃偉哲表示，針對再生能源再利用，他是百分之百支持的，像是填海造陸也是很好的利用方式。工務局長陳世仁說，現行法規允許部分再生建材用於公共工程，道路級配下面一層，的確可以用去化的廢棄物來鋪設道路，讓營建廢棄物可做再生資源再利用，是很不錯的材料。

許至椿建議，市府可尋找公有土地設置公辦集中處理廠，或採BOT、委外方式經營，統一處理建築剩餘料與可利用材料，再供應道路基層、護岸及河道整治等公共工程使用，由市府掌握流向與品質，既減量又避免亂倒亂堆。

許至椿強調，事業廢棄物與建築混合料問題嚴重，僅依賴民間自行消化無法解決，必須由市府統一規畫管理，並建立示範制度，降低非法堆置誘因。

環保局長許仁澤表示，營建廢棄物處理為城市發展中面臨的重要課題，因為沒有細分才會變廢棄物，找公有土地委外搭配公共工程處理再去化，是有機會的；環保局日前已率同仁參訪北部營建廢棄物處理場，瞭解其處理方式及去化情形，期望吸取成功經驗，以妥善處理廢棄物問題。

後續將積極與各局處共同評估相關效益及營運管理方式，主要研議方向包括輔導現有土資場升級優化處理模式，或另尋土地吸引民間投資，以BOT促參方式辦理，明年度提出更明確的再生資源管理方向。

廢棄物 公共工程 環保局長 黃偉哲
