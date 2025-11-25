快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市迎接2025年底壓軸活動將登場。市府宣布，迎接2026 全嘉藝起來跨年晚會12月31日下午5時30分在嘉市政府北棟大樓預定地舉行。圖／嘉市府提供
嘉義市迎接2025年底最受矚目的壓軸活動將登場。市府宣布，迎接2026全嘉藝起來跨年晚會12月31日下午5時30分在嘉市政府北棟大樓預定地舉行。今年適逢嘉義建城321年，跨年晚會被定位為「320+1嘉義市城市博覽會」最終場，象徵城市年度慶典的完美收尾，陪伴市民共同跨入2026年。

市長黃敏惠表示，從城市博覽會到跨年夜，嘉義市一年來的城市動能由市府與市民共同累積，「誠摯邀請大家作伙迎接幸福新年，讓嘉義繼續亮起來」。跨年晚會以「共好」為主軸，強調城市凝聚力與世代共融。今年卡司強勢，主持由台灣好青年蔡昌憲、人氣Podcast主持人瑪麗搭檔，首波演出名單包括台語金曲歌王蕭煌奇，以及全台獨家跨年演出的韓國人氣女團 MAMAMOO成員Solar（頌樂），將陪市民一起倒數迎新。文化局表示，後續還有卡司陸續公布。

活動周邊也與城市生活連結。從噴水池圓環至中山路沿線將規畫美食市集、胖卡餐車及在地特色攤位，讓民眾「一路吃到跨年」。文化局並呼籲響應環保，自備餐具或至現場租借站借用，減少一次性用品，共同守護環境。更多資訊可追蹤官方粉絲專頁「嘉義+1 We Chiayi」，掌握卡司公告與活動更新。

跨年晚會 嘉義 文化局
相關新聞

影／烏樹林廢棄物暫置場大火有異光 市府澄清無石棉瓦 黃偉哲：會究責

台南市後壁區烏樹林災後廢棄物暫置場21日發生大火，現場仍出現局部悶燒情形，引發周邊居民對空氣品質與健康衝擊的擔憂，台南市...

嘉市鐵路高架完工延遲古蹟遺構接連現身惹議 文資保存與建設拉鋸

嘉市鐵路高架化工程原定今年底完工，最近又因新車站工地出土日治時期車站歷史遺構，加上水上車輛基地用地取得與原物料上漲問題，...

道路命名城市外交！台南有「土浦街」 日本土浦驚喜設「台南通」

台南與日本茨城縣土浦市自2023年4月締盟以來交流緊密，今年再以「道路命名」展現雙方情誼。土浦市日前宣布，將霞浦總合公園...

台南營建廢棄物設公辦處理場 黃偉哲：百分百支持再利用

台南市烏樹林風災後廢棄物堆置場起火，加上多處道路及農田、魚塭被民眾檢舉非法掩埋營建廢棄物，議員批營建廢棄物問題嚴重，用合...

嘉市跨年最終場 南韓人氣女團MAMAMOO頌樂、蕭煌奇嗨迎2026

嘉義市迎接2025年底最受矚目的壓軸活動將登場。市府宣布，迎接2026全嘉藝起來跨年晚會12月31日下午5時30分在嘉...

樹木園修復卡關…王美惠爭取經費 陳駿季應允加速復原

百年嘉義樹木是熱門休閒景點，以及國家植物「方舟計畫」基地，7月丹娜絲颱風重創，歷經4個多月搶修，因設施毀損嚴重、預算不足...

