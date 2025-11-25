嘉市跨年最終場 南韓人氣女團MAMAMOO頌樂、蕭煌奇嗨迎2026

嘉義市迎接2025年底最受矚目的壓軸活動將登場。市府宣布，迎接2026全嘉藝起來跨年晚會12月31日下午5時30分在嘉市政府北棟大樓預定地舉行。今年適逢嘉義建城321年，跨年晚會被定位為「320+1嘉義市城市博覽會」最終場，象徵城市年度慶典的完美收尾，陪伴市民共同跨入2026年。

市長黃敏惠表示，從城市博覽會到跨年夜，嘉義市一年來的城市動能由市府與市民共同累積，「誠摯邀請大家作伙迎接幸福新年，讓嘉義繼續亮起來」。跨年晚會以「共好」為主軸，強調城市凝聚力與世代共融。今年卡司強勢，主持由台灣好青年蔡昌憲、人氣Podcast主持人瑪麗搭檔，首波演出名單包括台語金曲歌王蕭煌奇，以及全台獨家跨年演出的韓國人氣女團 MAMAMOO成員Solar（頌樂），將陪市民一起倒數迎新。文化局表示，後續還有卡司陸續公布。