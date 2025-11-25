台南龍崎光節空山祭12月25日登場 14組裝置藝術亮相

台南市政府今天宣布，2025龍崎光節空山祭將於12月25日登場，以「山林呼喚」策展主題亮相，展示14組融合地景、聲光與互動的裝置藝術，呼應龍崎獨特堊地紋理和山林生態。

南市府文化局今天指出，2025龍崎光節空山祭展期至明年3月1日，策展主題是「山林呼喚 Call of the Wild Woods-The Mountain Awaits」，以「感知大地、回應自然」為核心理念，延續空山祭「人與環境共生」精神。

文化局表示，龍崎擁有全台最具代表性的堊地地貌與竹林文化，藝術團隊以山林為畫布、以光與聲為語彙，創作多件結合科技與自然的沉浸式作品。

策展以「序曲：山林喚醒．大地而行」、「進行曲：山林共鳴．萬物而生」、「奏鳴曲：山林禮讚．繁花綻現」三大篇章鋪陳，將虎形山公園高低地形轉化成光影舞台，讓人在自然與科技共構氛圍中，重新聆聽土地的呼吸。

此外，展期更安排18場限定節目，包括10場藝術導覽、3場主題工作坊、4場表演與1場情人節限定企劃，點亮龍崎，也開啟南台灣冬季光影盛典，為大南方寫下屬於冬季的光影詩篇。