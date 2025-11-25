樹木園修復卡關…王美惠爭取經費 陳駿季應允加速復原

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
百年嘉義樹木園7月丹娜絲颱風重創，歷經4個多月搶修，因設施毀損嚴重、預算不足，修復進度遲緩。立委王美惠日前勘察，向農業部長陳駿季爭取園區修復經費，以及跨部門支援。圖／王美惠服務處提供
百年嘉義樹木是熱門休閒景點，以及國家植物「方舟計畫」基地，7月丹娜絲颱風重創，歷經4個多月搶修，因設施毀損嚴重、預算不足，修復進度遲緩。立委王美惠日前勘察，向農業部長陳駿季爭取園區修復經費，以及跨部門支援，確保園區安全與研究功能；陳駿季應允加速復原。

王美惠指出，林業試驗所雖持續投入人力，但仍面臨約1500萬元經費缺口，多處具安全疑慮的設施無法及時排除。嘉義樹木園兼具休憩、科研與環境教育功能，受災後問題繁重，不宜再受年度預算限制。她向陳駿季爭取支援，陳駿季獲報後立即裁示，將由農業部統籌編列經費，指示調度全台6個研究中心支援嘉義，加速推動修復作業。

樹木園內原有123種、約5200株樹木，7月風災造成近500株受損，災後清理材積超過400噸，樹木因具有研究價值，其修復方式需依專業評估。林試所規畫3大再利用方向，包括作為試驗研究材料、具有經濟價值木材再利用，以及製成堆肥或土壤改良用料，以落實資源循環。

園區各項設施損壞相當嚴重，鐵欄、涼亭、木棧道、欄杆扶手及磚頭步道受損逾50處，解說牌損壞超過50組，水電管線也遭到破壞，修復工程繁複。王美惠強調，將持續督促相關單位加速執行，盼樹木園盡速恢復完整機能，讓市民安心使用，也讓研究與教育工作不中斷。

陳駿季 王美惠 嘉義 丹娜絲颱風
