嘉義鳥頭遇風災10年掉2次 600萬維修遭議員轟：還要修到何時？
嘉義縣台82線祥和交流道下方「嘉義起飛」入口意象，再度因颱風斷頭惹議。象徵縣鳥「藍腹鷴」裝置藝術，2015年曾因蘇迪勒颱風折斷鳥頭、後又斷尾，由包商重修；相隔10年，丹娜絲颱風帶來16級強陣風，「鳥頭」再度被吹斷。縣府建設處編列600萬元進行災後維修，今日在議會審查時遭多名議員質疑必要性，主持議事的議員陳柏麟最後裁示，經費保留，待修復計畫提出後再討論。
議員蔡奇璋指出，入口意象當初興建耗資逾千萬元，如今修復費高達600萬元，質疑是否應重新思考設計方向。
建設處長郭良江說明，經費為先行編列，現由建築師公會評估，因作品已有10多年歷史，檢視後發現多處腐蝕，需整體評估修繕方式。
議員李國勝認為，意象結構強度不足，「颱風一來就斷頭，還要擔心它再飛走」，批評原創設計過於單薄，不應再耗費公帑補強，「壞采頭」反讓縣民觀感不佳，主張拆除並改設更穩固且具象徵性的入口意象。
議員姜梅紅也質疑「難道一定要這隻鳥？」而詹琬蓁則表示，建設處應提出完整規畫後再送議會審議。
最終，議會裁定該案暫予保留，待縣府提出修復或替代方案後再行討論。
