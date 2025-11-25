快訊

空品拉警報 雲林啟動AI辨識空拍 10月至今已抓68件露天燃燒

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣進入第二期稻作收割高峰，仍有農民以露天燃燒方式處理稻草、農作物殘枝或農廢，加速空品惡化，環保局啟動AI辨識系統與無人機空拍，今年10月至今已查獲68件。圖／雲林縣環保局提供
近日東北季風南下，雲林縣因境外汙染與氣象條件交互影響，大氣擴散條件明顯不佳，且縣內進入第二期稻作收割高峰，仍有農民以露天燃燒方式處理稻草、農作物殘枝或農廢，加速空品惡化，環保局啟動AI辨識系統與無人機空拍，今年10月至今已查獲68件。

雲林環保局為遏止露天燃燒，除加密稽查，全面啟動AI煙霧辨識系統與無人機空拍，24小時掌握可能的燃燒熱點及異常煙霧動態，並成立LINE通報群組回應民眾檢舉，今年已查獲通報案件352件，較去年同期減少51件，改善幅度約13%，其中10月至今已查獲68件。

環保局空氣噪音管理科長鄧雅謓指出，依空汙法第32條規定，露天燃燒屬明確禁止行為，可處1200元至10萬元罰鍰，拒不改善者更可連續開罰，今年雲林已針對相關案件裁處50件，裁罰總金額超過35萬元，呼籲民眾勿心存僥倖，以免因一時方便付出高額代價。

環保局長張喬維表示，露天燃燒若在現場查獲行為人，將立即依法告發，即便行為人不在場，也會比對土地地號追查所有權人或使用人，通知到案說明並展開行政調查，若確認具歸責性，將依法裁罰，尤其在空品不佳的9月至翌年5月期間，違規者將面臨累計加重處分並列管追蹤。

