議員批市博會藝人行銷無感 文化局長：兼顧全齡化

嘉義市年底接連辦城市博覽會與跨年晚會，議員上午質詢行銷資訊發布節奏慢，與市民期待落差。市府找王彩樺、美秀集團、李英宏等藝人拍市博會宣傳影片，實際效果當有限，跨年不應只有年輕偶像；文化局長謝育哲說，活動兼顧全齡化共享。

市議員李忠曆質詢，今年建城321年，市府花近億元籌備「320+1」系列活動，辦城市博覽會，找王彩樺、美秀集團、李英宏、王彙筑、林辰唏等名人合作拍影片、代言。根據社群數據，臉書按讚數和討論度來看，活動似乎沒有引起太多共鳴。大部分市民對這些名人其實比較無感，尤其是中老年人居多的嘉市，他們參與感不高。年輕族群重要，但人口結構中高齡為主，名人代言應兼具「辨識度」與「在地共鳴」，「我只認識王彩樺」，行銷未帶動市民熱情，讓市博會熱度不足。

李忠曆表示，近期網路流傳跨年卡司假圖卡名單引發討論，台北、台中、苗栗、高雄、台東等縣市早公布卡司，嘉市遲無訊息，讓市民期待又不確定，「公告時機可否提前？避免假消息滿天飛。」嘉市人口結構不同於都會，「跨年不是年輕人的專利」，長輩也會想參與。他要求市府卡司規畫須兼顧。

文化局長謝育哲回應，市博會策展強調市民參與，包括百工百業「百人拍攝計畫」、200多家商家串聯、百家店家主動提供折扣等，後續會加強新聞與地方行銷，補強宣傳落差。已向警方報案跨年假訊息，宣傳節奏會加快，避免資訊落後其他縣市，跨年晚會以全齡化原則，含台語歌手、年輕卡司、不同風格演出都會安排，延續市博會氛圍，讓跨年成為所有市民都能享受的城市盛事。