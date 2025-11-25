快訊

議員批市博會藝人行銷無感 文化局長：兼顧全齡化

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市議員李忠曆（右）質詢文化局長謝育哲。記者魯永明／翻攝
嘉市議員李忠曆（右）質詢文化局長謝育哲。記者魯永明／翻攝

嘉義市年底接連辦城市博覽會與跨年晚會議員上午質詢行銷資訊發布節奏慢，與市民期待落差。市府找王彩樺、美秀集團、李英宏等藝人拍市博會宣傳影片，實際效果當有限，跨年不應只有年輕偶像；文化局長謝育哲說，活動兼顧全齡化共享。

市議員李忠曆質詢，今年建城321年，市府花近億元籌備「320+1」系列活動，辦城市博覽會，找王彩樺、美秀集團、李英宏、王彙筑、林辰唏等名人合作拍影片、代言。根據社群數據，臉書按讚數和討論度來看，活動似乎沒有引起太多共鳴。大部分市民對這些名人其實比較無感，尤其是中老年人居多的嘉市，他們參與感不高。年輕族群重要，但人口結構中高齡為主，名人代言應兼具「辨識度」與「在地共鳴」，「我只認識王彩樺」，行銷未帶動市民熱情，讓市博會熱度不足。

李忠曆表示，近期網路流傳跨年卡司假圖卡名單引發討論，台北、台中、苗栗、高雄、台東等縣市早公布卡司，嘉市遲無訊息，讓市民期待又不確定，「公告時機可否提前？避免假消息滿天飛。」嘉市人口結構不同於都會，「跨年不是年輕人的專利」，長輩也會想參與。他要求市府卡司規畫須兼顧。

文化局長謝育哲回應，市博會策展強調市民參與，包括百工百業「百人拍攝計畫」、200多家商家串聯、百家店家主動提供折扣等，後續會加強新聞與地方行銷，補強宣傳落差。已向警方報案跨年假訊息，宣傳節奏會加快，避免資訊落後其他縣市，跨年晚會以全齡化原則，含台語歌手、年輕卡司、不同風格演出都會安排，延續市博會氛圍，讓跨年成為所有市民都能享受的城市盛事。

跨年晚會 文化局 議員
