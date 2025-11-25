機車橫行公園成日常 嘉市議員痛揭「切西瓜亂象」危害市民安全

嘉市多處公園長期遭機車違規闖入，「切西瓜」式亂竄成日常。議員上午質詢直言，機車有人衝草地、有人闖步道，更有人把公園當捷徑，破壞環境，把孩子與長輩置於危險邊緣。市府建設處長呂獎慧、警局長陳明志強調聯手嚴格取締，研擬科技執法措施。

「公園不是道路！」議員郭定緯播放多處公園遭機車違規闖入影片，語氣沉重表示，自己多次帶孩子公園活動，被突如其來機車逼讓路，危險程度不能輕忽，市民反映多年無人處理，形成「抓不到、沒人在管」的無奈循環。

建設處長呂獎慧回應，去年依公園管理自治條例開罰15件，今年截至10月僅3件，但坦言靠管理員巡查「比中樂透還難」。全市公園眾多，僅有7名管理員，巡查、勸導、維護設備不可能兼顧，決定強化監視系統並提高執法力度。

郭定緯直指問題核心是「制度而非人力」，點出跨局處分工混亂造成灰色地帶。民眾看到亂象多半打110，但警察在公園無法直接依道交條例取締；民眾騎車入園前勢必會騎上人行道，才真正落入警方可開罰的範圍，導致第一線過度疲於應付誤會與陳情。

他舉台北、新北等例，強調AI影像偵測已成趨勢，可辨識違規車輛、即時通知並協助執法。肯定「嘉油鐵馬道」導入智慧取締後，違規下降，證明科技執法比舉牌宣導有效。「人力有限，科技無限」，公園安全管理不能停留張貼告示牌，應積極導入AI辨識、語音警示等系統，從源頭阻擋風險，更不該讓公園成為車輛隨意穿越「共用道路」。