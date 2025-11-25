嘉義朴子文化音樂節29、30日登場 民歌經典重返青春

嘉義縣文化觀光局將於11月29、30日在嘉藝點水道頭文創聚落舉辦「水啦！文化音樂節」，以「朴子民歌同學會」為主題，邀請殷正洋、葉佳修、周子寒及陳偉民等民歌時代重量級歌手齊聚開唱，帶領民眾重回民國70年代，在經典旋律中喚醒青春記憶。

資深媒體人、聯合報整合行銷副總經理陳偉民表示，嘉南地區向來是校園民歌最熱情的支持者，本次活動特別為五、六年級生打造，也歡迎年輕族群一同感受民歌魅力。活動自29日上午11點由「朴通市集」揭開序幕，集結文創商品與特色美食；下午3點起於中正路水塔前主舞台展開民歌演唱，四位歌手將帶來膾炙人口的經典作品，陪伴民眾度過最療癒的秋末時光。

現場並安排街頭藝人、手作課程與「打卡送好禮」活動，於社群分享現場照片即可獲得限量「小水滴貼紙」，數量有限送完為止。