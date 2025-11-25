自稱最大對手就是自己 王美惠談市長選戰：財政許可延續普發政策

民進黨嘉義市長提名人、立委王美惠上午接受廣播主持人周玉蔻專訪，暢談明年市長選情、普發政策與個人求學成長歷程。她直言，市長選戰中「最大對手就是自己」，外界所謂「穩贏」傳言，她一概不敢自滿。

王美惠對現任藍營市長黃敏惠宣布加碼普發6000元表示支持。她比喻政府財政運作如同公司治理，「政府有盈餘、超徵，就像公司賺錢分紅，應與市民分享。」並承諾若未來財政許可，她會延續普發政策，「希望能做得更好」。

談到行政院普發1萬元，王美惠說地方反應普遍正面，但因議題討論過久，使民眾熱度不如預期；她也感受到多數市民仍認為「地方政府再加碼更有感」。

至於國民黨與民眾黨至今未推出市長對手，地方傳出她「穩贏」聲浪，她謙稱「沒有誰一定會贏，我競爭對手就是自己。」並強調只要有機會帶領嘉義市，市政建設一定放在最優先，「市民給我每一次機會，我都要比別人更認真打拚。」

外界好奇她與黃敏惠關係良好、是否會獲得對方助力？王美惠連連搖頭：「不會啦。」她強調，民選公職都是靠選民支持，「建設不分黨派，我也不會因黨派不同而不認真做事。」面對統獨議題，她表示地方服務不會特別談統獨，「服務不分黨派、不分貧富大小、不分對象。」

周玉蔻問她認為自己的魅力何在？王美惠談起家世，她坦言父母皆已不在，哥哥也因車禍離世，只剩1位姐姐；因此她把鄉親當作家人。她每天騎著機車跑基層、搭高鐵南北往返，努力讓選民感受到她的用心。針對嘉大 EMBA學位是否可能遭對手質疑論文抄襲，她坦言不擔心，因為課程採「技術報告＋口試」取代傳統論文，「我還比別人多修3個學分，而且全勤。」