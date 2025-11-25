嘉義失蹤1年男子突然出現 巡邏警一眼認出 村長激動：終於找到你

嘉義縣六腳鄉永賢村有名年約60歲的陳姓男子失蹤長達1年多，期間毫無音訊，讓村長與地方居民始終放心不下。村長陳永誠多次向警方詢問，盼能儘早找到人。沒想到近日男子竟突然出現在村莊附近，被巡邏員警意外發現，讓整起失蹤案迎來溫暖的結局。

六家派出所員警巡邏時，發現一名男子獨自坐在路旁，神情疲憊、衣著簡樸，像是長期未進食般虛弱。員警上前關心後，驚覺他正是失蹤1年多的村民陳男。警方立即查證身分並通知村長。陳永誠接到消息時激動表示「我們一直都沒有放棄，他能被找到真的太好了！」、「人平安回來就好，我們找很久了！」

經警方耐心詢問，陳男才透露，這1年其實都住在六腳鄉塗師村大廟旁，靠著打零工維生。他說「因為太久沒返家，想回家裡看看現況。」長期漂泊讓他語氣微弱、情緒不穩，員警帶他返所休息並自掏腰包買羹麵讓他果腹。陳男接過熱食時手微微顫抖、眼眶泛紅，彷彿終於感受到久違的溫暖。

警方表示，這起協尋能成功落幕，全靠村長持續通報與巡邏警的細心查訪。朴子分局提醒，家屬若發現親人長時間未返家、毫無消息，應儘速報案，讓警方能及早投入協尋，提高平安找回的機會。這段長達一年的牽掛，終於在警民合作下畫下溫馨句點。