嘉市打擊噪音車「靜嘉專案」啟動 多管齊下維護安寧

環保局「靜嘉專案」上月啟動，執行方向包括改裝車行管理、非認證改裝排氣管查緝、聯合稽查及科技執法提升、交通寧靜區設置，以及研擬噪音管制法相關修正，期透過精準執法，有效打擊噪音車。

嘉市府去年起整合各局處資源，強化噪音車管制。今年進一步啟動「靜嘉專案」，結合警察局、建設處、都市發展處、交通處及監理單位，共同從源頭到末端多面向管制，展現維護市民安寧與交通安全的決心。

環保局統計，去年至今共執行101場夜間環警監聯合稽查，檢測71輛車，現場不合格2輛立即開罰限期改善；另通知噪音車檢舉187輛，警察機關查報移轉740輛，經檢測不合格或逾期未到檢者，共告發裁處265輛次。科技執法方面，在陳情熱點設置固定及移動式聲音照相設備，裁罰211輛車，今年更增設10處AI改裝排氣管辨識設備，加強非認證排氣管查緝。

因應去年「道路交通安全規則」修正，機車更換非原型式排氣管須使用經認證且符合車型規格的排氣管，今年起列為定期檢驗項目。截至目前，環保局協助檢測1517輛機車完成排氣管認證，確保符合噪音管制標準；另透過巡查及AI辨識設備，共查獲101件非認證排氣管車輛並移轉監理機關裁罰。