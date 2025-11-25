阿里山茶二代青農茶藝師 世界茶葉大賽再奪金銀雙獎

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣阿里山茶二代、茶藝師洪崇倫（右二）再度在世界茶葉大賽獲獎，2025年法國「AVPA第8屆世界茶葉大賽」，以品牌「甘澍」2款茶品勇奪金、銀獎，日前法國知名香氣專家暨AVPA茶葉評審主席Carine Baudry帶領組織代表，由農業部茶及飲料作物改良場、農業部農保台中分署長陳榮俊，在台北南港展覽館國際茶酒咖啡展，頒獎給獲獎參賽者。圖／洪崇倫提供
嘉義縣竹崎鄉石棹阿里山高山茶區茶二代、茶藝師洪崇倫，再度在世界茶葉大賽獲獎，為台灣爭光，2025年法國「AVPA第8屆世界茶葉大賽」成績公布，洪崇倫以品牌「甘澍」2款茶品勇奪金、銀獎，延續自2020年以來4年獲獎紀錄（去年未參加）。

「AVPA第8屆世界茶葉大賽」成績發表後，日前法國知名香氣專家暨AVPA茶葉評審主席Carine Baudry帶領組織代表，由農業部茶及飲料作物改良場、農業部農保台中分署長陳榮俊，在台北南港展覽館國際茶酒咖啡展，頒獎給獲獎參賽者。台灣今年共獲得10面金獎、8面銀獎、12面銅獎、24面特別風味獎。

洪崇倫以金獎作品 「盛麗烏龍」 突出阿里山繁盛地景，延續高山烏龍奔放花香，藉製程微調引出果香與甜感，使茶湯呈現成熟果韻。「盛」與「麗」取自父母名字，象徵阿里山花木繁麗自然氣質。銀獎 「蜜纕紅茶」以阿里山紅茶產收時節的暮色意象為靈感，呈現細緻柔和的甜香，茶湯如琥珀般溫潤，展現品牌獨特的東方美學敘事。

洪崇倫以「甘澍」品牌推廣台灣精品茶文化。品牌名稱源自清代家族書誌，象徵世代與土地的連結。他以感官品評為基礎，融入文學、哲學與島嶼地景意象，結合現代設計再現福爾摩沙茶金風味，茶席美學更屢獲國際肯定，接待多國精品品牌與國際媒體，使台灣茶香走向世界。

洪崇倫為輔大景觀設計系畢業，曾赴加拿大遊學，參與阿里山國家風景區「茶旅達人計畫」，推廣茶文化觀光。他曾獲2017年全台茶藝第2名、海峽兩岸茶藝師競賽冠軍、2018年東方茶席競賽銀獎。他表示，將持續推展阿里山茶與觀光產業，讓更多人看見台灣高山茶的實力。

