真的搬到台南了！花蓮「罷傅」咖啡店關店近4個月 試營運現況曝光

今年大罷免投票前放話「罷免傅崐萁失敗就關掉」的一家花蓮咖啡店，在信守承諾關店近4個月後，日前在台南「重生」試營運，試營運首日湧入不少網友支持，店家也祭出試營運優惠活動，只要曾參與過花蓮光復救災行動，可憑相關車票、照片、社群文章等兌換咖啡掛耳包，證明老闆仍心繫花蓮。

「SabiSabi CoffeeSweets 花蓮老宅神級肉桂捲」今年6月曾發文力挺罷免傅崐萁，並稱花蓮陷入經濟與觀光低迷並非單一政治人物造成，而是花蓮人多年來「盲目投票」的結果，許下承諾若罷免傅崐萁失敗，就要關店。但隨著罷免失敗，店家也宣告不再對外營業，當時就有不少網友力挺店家可轉戰台南或高雄，隨後店家也發文證實將落腳「文化古都全糖台南市」，並說，「在台南開啟新的生活，在花蓮盼望新的改變。」

如今店家新址確定落腳台南中西區開山路巷內，老闆也發文感謝一路上陪伴的所有人，並強調「翻山越嶺花蓮到台南、關店到開店，這段時間掙扎了無數次，才跨越了我心中的那座大山」；並許願「心之所向，就是家的方向，總有一天，我一定能再踏上返鄉花蓮的路」。