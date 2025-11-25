聽新聞
0:00 / 0:00

台南垃圾去化缺口 環保局：逐步改善

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導

高雄月世界日前遭不肖業者偷倒台南的垃圾，而台南後壁烏樹林的廢棄物暫置場還未去化又大火，外界苗頭指向南市現只有2座焚化爐，議員也說每日垃圾處理缺口高達450公噸，垃圾危機持續惡化；環保局回應，正逐步改善處理量能缺口。

目前全市有永康垃圾資源回收（焚化）廠、安南區城西垃圾焚化廠，環保局說明，城西焚化爐更新工程預計明年初啟用，未來每天處理量將提升至900公噸。

市議員曾之婕質詢指出，台南每天產生一般廢棄物與事業廢棄物總噸數約1800公噸，但是現有焚化設施處理量能嚴重不足，實際處理量能大約1350公噸，近期因非洲豬瘟防範政策，台南廚餘全進焚化爐處理，導致民生廢棄物與事業廢棄物堆積如山。

她說，市府針對能分擔焚化爐垃圾量的回收業者，審查僵化，原有業者清運量受限、新廠商配額又僅每日5公噸，應該立即開放合格業者申請設立資源回收處理場，並以嚴格法規監管，藉由前端分類回收減輕焚化爐負擔。

環保局回應，透過7大多元策略及措施積極因應，包含強化垃圾強制分類與稽查、推動源頭減量、擴大區域合作、加速掩埋場活化工程、建置廚餘快速發酵設備、興建垃圾機械分選廠、推動焚化爐更新，以全面降低垃圾處理壓力。

台南 垃圾山 火災
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

廚餘超量？台中文山焚化爐暫停進場改送后里 中市環保局：常態調度

台南後壁烏樹林暫置場大火致空品差 環保局：非單一事件造成

台南垃圾處理量能吃緊 議員批「倒退嚕」 市府：多管齊下因應

台南後壁廢棄物暫置場大火 立委要求提災害廢棄物暫置場防災安全指引

相關新聞

慘！雲林家扶歲末園遊會募款 竟只募得3成分析是這原因

雲林家扶中心每年重要的歲末愛心物資勸募均逾兩百萬元，今年大幅縮水，迄今不及過去3成，只能用慘兮兮形容，企業今天拋磚引玉伸...

雲林家扶募款慘 2企業伸援

雲林家扶中心每年歲末勸募都逾200萬元，今年天災多，眾多物資均集中賑災，影響使得勸募所得大幅縮水，目前還不及過去3分之1...

台南垃圾去化缺口 環保局：逐步改善

高雄月世界日前遭不肖業者偷倒台南的垃圾，而台南後壁烏樹林的廢棄物暫置場還未去化又大火，外界苗頭指向南市現只有2座焚化爐，...

台南烏樹林暫置場 殘火悶燒超臭

台南後壁區烏樹林設置的丹娜絲颱風災後廢棄物暫置場4天前大火，殘火持續悶燒，近期後壁、白河到市區都可聞到焦味，民眾大呼「真...

阿里山神旅行12月登場！媽祖同行迎曙光 阿里山賓館年末大優惠

「2025阿里山神旅行」將於12月19日至22日盛大展開，集結澎湖、金門、馬祖及嘉義新港媽祖等多尊神明，於12月20日清...

黃偉哲迎駕北港媽祖 庇佑北門災後復原

「北港朝天宮天上聖母南都巡歷」於23日進入第九天行程，黑面三媽自安南區啟駕，前往將軍區及北門區巡境。聖駕沿途行經漚汪文衡殿、二重港仁安宮、南鯤鯓代天府等等多間重要廟宇，沿途人潮絡繹不絕，信眾虔誠拈香祈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。