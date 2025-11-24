嘉縣民雄115年普發紓困金2000元 重陽禮金也加碼

快訊

中央社／ 嘉義縣24日電

嘉義縣民雄鄉代表會通過「嘉義縣民雄鄉因應丹娜絲颱風及728豪雨災害發放民生紓困金自治條例」，規劃明年3月每人發放新台幣2000元。另重陽節禮金也由800元提高至1000元。

民雄鄉公所今天發布新聞稿表示，為有效照顧鄉民生計，使其加速恢復天災後正常生活秩序，代表會20日審查通過「嘉義縣民雄鄉因應丹娜絲颱風及728豪雨災害發放民生紓困金自治條例」。

民雄鄉長林于玲表示，鄉民若於114年7月6日已設籍本鄉且114年7月31日前未遷出者（不含於發放日前死亡者），公所將於115年3月底發放民生紓困金2000元，預算金額計1.4億元。

另外，代表會除通過民生紓困金自治條例，同時也修正民雄鄉重陽節敬老禮金發放自治條例第3條，每人發放金額由800元提高至1000元。

林于玲說，隨著物價上漲及生活需求變化，透過紓困金發放及重陽禮金的增加，更貼近鄉民的實際生活需要。

丹娜絲颱風 嘉義 災害
