阿里山神旅行12月登場！媽祖同行迎曙光 阿里山賓館年末大優惠

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
阿里山賓館4人房型1泊二食每人4980元起。圖／阿里山賓館提供
「2025阿里山神旅行」將於12月19日至22日盛大展開，集結澎湖、金門、馬祖及嘉義新港媽祖等多尊神明，於12月20日清晨在祝山觀日平台共同迎曙光祈願。因應活動熱潮，位於阿里山森林遊樂園區內的阿里山賓館推出「媽祖抵嘉，追女神遊阿里山」住房專案，吸引鐵道迷、香客及遊客提早規畫歲末行程。

阿里山神旅行將於12月19日自嘉義市啟駕，搭乘林鐵「栩悅號」專列前往阿里山，並於隔日清晨5時與嘉義縣18鄉鎮、逾20尊神明共登祝山觀日平台祈福。阿里山賓館地理位置絕佳，信眾入住後可步行前往觀日平台，近距離與媽祖一同迎接曙光、誦經祈願。賓館表示，12月18日至20日推出的住房專案，包括4人房一泊二食每人4980元起，以及4人房3天2夜連續住宿每人9900元起（含早、晚餐），讓旅客以輕鬆步調跟著媽祖遊阿里山。

年底同時推出春節早鳥優惠，「駿馬奔騰」住房活動自即日起至12月14日開放預訂2026年2月14日至2月21日春節住宿，可享8折優惠，加贈阿里山經典款《森林密馬．一馬當先》新春福袋乙個。阿里山賓館指出，春節期間正值阿里山初櫻綻放、雲霧氤氳，是體驗森林小火車與經典鐵道景致的最佳季節，錯過再等1年。

想與媽祖同行搭上栩悅號專列的民眾，即日起至12月3日可參加阿里山風景區管理處舉辦的「阿里山神旅行．抵嘉」抽票活動（詳情請見阿里山新印象Facebook），幸運者將能與媽祖同車抵達阿里山車站。

搭乘阿里山森林小火車體驗櫻花初綻枝頭。圖／阿里山賓館提供
阿里山賓館推媽祖抵嘉追女神遊阿里山。圖／阿里山賓館提供
12月20日清晨5點至7點阿里山祝山觀日平台與媽祖迎曙光納福。圖／阿里山賓館提供
阿里山 媽祖 馬祖
