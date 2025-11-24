快訊

慘！雲林家扶歲末園遊會募款 竟只募得3成分析是這原因

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林家扶中心預定12月7日舉辦的歲末愛心園遊會，預計發送石墨烯兩用被及各種物資給受扶戶過冬，所需經費約230萬元，卻只募約3成，籲請各界共伸援手。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶中心預定12月7日舉辦的歲末愛心園遊會，預計發送石墨烯兩用被及各種物資給受扶戶過冬，所需經費約230萬元，卻只募約3成，籲請各界共伸援手。記者蔡維斌／攝影

雲林家扶中心每年重要的歲末愛心物資勸募均逾兩百萬元，今年大幅縮水，迄今不及過去3成，只能用慘兮兮形容，企業今天拋磚引玉伸援手捐助30萬元。家扶說，今年各地接連颱風暴雨重創，眾多物資均集中賑災，使歲末勸募銳減，呼籲各界踴躍捐輸，好讓上千戶受扶戶得以安度新年。

雲林家扶中心為讓近千戶受扶戶，歲末能安度寒冬，每年都會以園遊會方式發起歲末愛心勸募，也是度的重要活動，今年預定12月7日要在虎尾農博園區登場，眼看只剩不到2周時間，所需經費230多萬元到目前只募約80萬元，約只3分之1，讓家扶急跳腳。

社工說，今年的物資或善款數量幾乎創歷年新低，只能用慘兮兮來形容，雲林家扶中心的扶助家庭約有1000戶，每年透過歲末園遊會，發送棉被、米油等各種民生物資，今年更有60個愛心攤位響應，將免費提供各項美食、遊戲，讓受扶家庭共約3、4千人得以度過一個溫暖的寒冬。

家扶中心主任廖志文說，歲末園遊會數千人團聚，是帶給全體受扶家庭年終的快樂時光，今年預定送每戶一床石墨烯兩用被及罐頭、泡麵、米、調理包等物資，只是所募數量和預期落差太多。

福德巧新基金會、雲林震旦辦公設備得知後，今天特別贊助20萬元及10萬元，期能拋磚引玉，共解燃眉之急，讓歲末園遊會能順利舉行。

廖志文分析今年捐贈縮水的原因指出，今年接連風災暴雨重創雲嘉南地區，尤其花蓮馬太鞍堰塞湖災害等重大災害，各地發起賑災，加上物價波動，使得捐款及物資較往年同期減少一半以上，家扶今年第4季捐款迄今只有往年的4分之1。

社工督導歐厚成說，歲末園遊會所有攤位都是無償公益擺設，甚至有自強家庭也來擺攤分享愛心，籲請各界伸援手幫家扶度過難關，小額捐款或物資均可，愛心專線，05-6323200。

雲林家扶中心預定12月7日舉辦的歲末愛心園遊會，所需經費約230萬元，卻只募約3成，福德巧新基金會、雲林震旦辦公設備得知後馬上捐助善款。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶中心預定12月7日舉辦的歲末愛心園遊會，所需經費約230萬元，卻只募約3成，福德巧新基金會、雲林震旦辦公設備得知後馬上捐助善款。記者蔡維斌／攝影

