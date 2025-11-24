嘉縣百大美食景點開選 投票抽iPhone 17 PRO大獎豪氣送

嘉義縣政府推出「光躍嘉義．百大嘉選榜」票選活動，集結縣內68家人氣美食與136處特色景點，邀請全台民眾一起選出最能代表嘉義的美味與風景。活動期間只要完成投票，就有機會抽中iPhone 17 PRO、75吋4K電視與阿里山英迪格酒店精品房住宿券等超吸睛大獎，讓選出嘉義之美的同時也能把好禮帶回家。

今天18鄉鎮店家端出各家招牌料理齊聚亮相，現場香氣四溢。食尚玩家主持人朵拉（Dora）與藝人曾子余也現身力挺，並分享在嘉義的深度旅遊經驗。

朵拉說，以前拍節目多以美食為主，但隨著不斷走訪，更發現嘉義的景色處處驚喜，像布袋好美里的3D彩繪讓她印象深刻，呼籲大家投票之餘，也能多逛逛票選網站，會發現嘉義比想像中更美。曾子余則表示，布袋與東石的鮮蚵鮮度滿分，而阿里山公路石桌的羊肉爐在冷天最合適，大林鎮的佐登妮絲城堡同樣值得安排進旅程。

本次活動自12月3日起至明年1月16日止，嘉義縣政府邀請全民投票，並於明年2月9日舉辦頒獎典禮，揭曉十大人氣美食與十大人氣景點。投票方式簡單，只要使用Line、Facebook或Google帳號註冊，即可每天在「美食組」與「景點組」各投5票，票數須投給不同店家或景點，完整參與即可擁有抽獎資格。首波抽獎將在明年1月2日舉行，而最大獎iPhone 17 PRO將在2月9日典禮上同步開出。

縣長翁章梁表示，百大嘉選榜只是開始，透過全民參與能幫助在地口碑店家與景點被更多人看見，也能在明年3月燈會吸引全國遊客到訪時，成為最佳旅遊指南，讓旅客更清楚「怎麼玩、怎麼吃」。他也預告，2026台灣燈會將於3月3日至3月15日在縣府前廣場舉辦，主題為「點亮嘉義．光躍台灣」，目前正全力規畫特色展演與主題燈區，邀請大家一起期待嘉義在全台發光。