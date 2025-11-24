快訊

耗資百萬竟瑕疵百出 民代批：「天清清地靈靈」特展錢花去哪？

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南市府文化局與南美館近期攜手推出特展「天清清地靈靈」，但展場品質與內容備受質疑，市議員蔡宗豪（右）今質詢時批評，該展覽從內容、技術到管理全數失衡，完全不符合六都應有水準。圖／取自南市議會直播
南市府文化局與南美館近期攜手推出特展「天清清地靈靈」，但展場品質與內容備受質疑，市議員蔡宗豪（右）今質詢時批評，該展覽從內容、技術到管理全數失衡，完全不符合六都應有水準。圖／取自南市議會直播

台南市政府文化局與南美館近期攜手推出特展「天清清地靈靈」，但展場品質與內容備受質疑，市議員蔡宗豪批評，該展覽斥資百萬，以「道德經」精神為策展核心，現場呈現卻與策展理念背道而馳，從作品質感、展示方式到基本驗收流程都出差錯，質疑經費到底花在哪裡？

文化局回應，該展覽面積約100坪，經費內容包含田野調查、策展論述、展場設計陳列、展示木作、文宣輸出設計印製、開幕執行，以及多媒體影音設備與程式開發等，整體預算配置皆審慎運用，布展過程中部份影像銜接、文字呈現等問題，7日已檢核調整完畢。

蔡宗豪指出，「天清清地靈靈」展區多件展品為借展，其他部分僅是以簡易材料構成搭配投影播放，更令人難以接受的是，展場連最基本技術檢查與成果驗收都未落實，不僅投影未經調校，導致神明影像被切掉一半，展覽核心「延陵道壇」，其「陵」字竟被錯植為「靈」。

他痛批，象徵性極強的道教文化文本遭誤植，顯示主辦單位在審稿與驗收上完全失守，「文化局到底在做什麼？」，自己親自走訪時，完全感受不到這是耗資200萬的展覽，南美館是台南門面，更是城市的文化靈魂，連基本品質都無法把關，有違台南文化之都的名聲。

文化局表示，「天清清地靈靈」以台南府城為核心視角，從道教與道壇儀式切入，透過視覺、聽覺與互動等多元形式，帶領觀眾體會道教儀式所涵蘊的哲思、美學與信仰脈絡；展覽總經費為148.5萬，展區面積達100坪，整體預算配置皆審慎運用。

南市議員蔡宗豪指出，「天清清地靈靈」展場連最基本技術檢查與成果驗收都未落實，投影未經調校，導致神明影像被切掉一半，主辦單位在審稿與驗收上完全失守。圖／市議員蔡宗豪提供
南市議員蔡宗豪指出，「天清清地靈靈」展場連最基本技術檢查與成果驗收都未落實，投影未經調校，導致神明影像被切掉一半，主辦單位在審稿與驗收上完全失守。圖／市議員蔡宗豪提供

文化局 台南
