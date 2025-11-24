黃偉哲迎駕北港媽祖 庇佑北門災後復原

「北港朝天宮天上聖母南都巡歷」於23日進入第九天行程，黑面三媽自安南區啟駕，前往將軍區及北門區巡境。聖駕沿途行經漚汪文衡殿、二重港仁安宮、南鯤鯓代天府等等多間重要廟宇，沿途人潮絡繹不絕，信眾虔誠拈香祈福，盼求地方風調雨順、闔家平安，充分展現民間信仰帶給民眾的力量與慰藉。

臺南市長黃偉哲下午親赴北門二重港仁安宮參拜，恭迎媽祖聖駕。他表示，今年台南自年初震災至丹娜絲颱風所帶來的強風豪雨，大北門地區受創嚴重，目前地方復原工程仍在全力推動中，希望讓居民盡早恢復正常生活。媽祖此次南巡回程特別蒞臨受災最深的將軍、北門區，不僅傳遞對地方的深切關懷，更是鼓勵與陪伴，象徵「媽祖到、平安到」，為地方人民帶來力量與希望。

南市府表示，巡境途中，信眾早已自發於道路兩側虔誠迎駕，許多人雙手合十，祈願家園平安順遂。隊伍行進間香煙裊裊、鑼鼓喧天，沿途湧現萬人空巷的盛況，不僅展現台灣民間信仰深植人心，也在災後重建的道路上，為地方凝聚更多力量與希望。

南市府指出，北港朝天宮上一次南巡可追溯至1916年，睽違109年再次啟行，意義非凡。黑面三媽此次於11月15日起駕，自北港出發、經嘉義進入台南，展開為期十天的「南都巡歷」。這場百年一遇的文化與信仰盛典，吸引全台信眾熱烈參與。台南市政府邀請民眾把握難得機會前往參拜，一同參與祈福與護境活動，親身感受媽祖慈悲庇祐以及台南深厚的文化底蘊。

