台南後壁烏樹林暫置場大火致空品差 環保局：非單一事件造成

台南後壁烏樹林暫置場大火持續悶燒已3天，居民忍受臭氣熏天，讓台南空氣品質相當糟糕，對此，環保局說明，目前火場已進入第二階段處理，包含將燃燒後灰燼扒開、持續澆灌降溫等，火勢已受控制，將在近日內完全撲滅。

環保局表示，烏樹林暫置場21日發生火警後，立即啟動應變機制，調派機具進場，並與消防局緊密合作，透過改善、清運、監測三軌並進，力求盡速撲滅殘火，加速暫置場清運，而火警期間也針對周邊空品監測從未中斷，24小時監控並視情況發布提醒。

針對外界關心的空氣品質問題，環保局強調，火警下風處偶有異味或輕微濃度波動，但整體屬短暫現象，近期市民感受空品不佳，主要因中南部受東北至偏東風影響、風力偏弱等大環境氣象條件影響，監測懸浮微粒較易累積，並單一事件造成空品轉差，火警對空品影響有限。

環保局也說明，丹娜絲颱風重創台南，各區陸續載運拆除營建混合物、樹枝及土石磚瓦等災後廢棄物，截至目前累計近30萬噸，其中營建混合物占約6成，因此採「就近集中、統一運輸」方式設置多處暫置場，10月起暫置場陸續關閉，目前僅保留後壁烏樹林集中處理點。

環保局表示，為有效分類處理去化，已爭取中央經費5億元，目前營建混合物及廢樹枝兩案已進入發包程序，將全力推動後續清運作業。