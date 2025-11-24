快訊

交通部推「TPASS 2.0+方案」鼓勵搭國道客運 台北-高雄最高優惠出爐

正式分手新壽 蔣萬安與副總裁會面照曝光「輝達與台北又近一步」

大陸對高市怒火燒向台灣與日本交流協會 央視發文警告

聽新聞
0:00 / 0:00

台南後壁烏樹林暫置場大火致空品差 環保局：非單一事件造成

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南後壁烏樹林暫置場大火持續悶燒已3天，居民忍受臭氣熏天，讓台南空氣品質相當糟糕，對此，環保局說明，目前火場已進入第二階段處理，外界關心的空品問題，並單一事件造成，火警對空品影響有限。圖／本報系資料照
台南後壁烏樹林暫置場大火持續悶燒已3天，居民忍受臭氣熏天，讓台南空氣品質相當糟糕，對此，環保局說明，目前火場已進入第二階段處理，外界關心的空品問題，並單一事件造成，火警對空品影響有限。圖／本報系資料照

台南後壁烏樹林暫置場大火持續悶燒已3天，居民忍受臭氣熏天，讓台南空氣品質相當糟糕，對此，環保局說明，目前火場已進入第二階段處理，包含將燃燒後灰燼扒開、持續澆灌降溫等，火勢已受控制，將在近日內完全撲滅。

環保局表示，烏樹林暫置場21日發生火警後，立即啟動應變機制，調派機具進場，並與消防局緊密合作，透過改善、清運、監測三軌並進，力求盡速撲滅殘火，加速暫置場清運，而火警期間也針對周邊空品監測從未中斷，24小時監控並視情況發布提醒。

針對外界關心的空氣品質問題，環保局強調，火警下風處偶有異味或輕微濃度波動，但整體屬短暫現象，近期市民感受空品不佳，主要因中南部受東北至偏東風影響、風力偏弱等大環境氣象條件影響，監測懸浮微粒較易累積，並單一事件造成空品轉差，火警對空品影響有限。

環保局也說明，丹娜絲颱風重創台南，各區陸續載運拆除營建混合物、樹枝及土石磚瓦等災後廢棄物，截至目前累計近30萬噸，其中營建混合物占約6成，因此採「就近集中、統一運輸」方式設置多處暫置場，10月起暫置場陸續關閉，目前僅保留後壁烏樹林集中處理點。

環保局表示，為有效分類處理去化，已爭取中央經費5億元，目前營建混合物及廢樹枝兩案已進入發包程序，將全力推動後續清運作業。

環保局 台南

延伸閱讀

台南垃圾處理量能吃緊 議員批「倒退嚕」 市府：多管齊下因應

台南後壁廢棄物暫置場大火 立委要求提災害廢棄物暫置場防災安全指引

台南後壁烏樹林暫置場悶燒3天 焦臭味瀰漫府城 議員：還要燒多久？

雲林清溝大作戰清疏上千公里 導入智慧監測減災防疫

相關新聞

配合管線銜接工程 台南18區32萬戶12月2日起停水39小時

經濟部台灣自來水公司第六區管理處為維持台南供水穩定、強化供水，辦理「南化場至豐德配水池複線送水幹管工程（南化場至左鎮段）...

新地制法「副市長＋副秘書長」年燒200萬 議員：不如先給辛苦的基層

嘉義市議員王浩今天在議會質詢，地方制度法修法後縣市政府將增設1名副市長及副秘書長，質疑是否具備設置的必要。他指出，市府近...

台南後壁烏樹林暫置場大火致空品差 環保局：非單一事件造成

台南後壁烏樹林暫置場大火持續悶燒已3天，居民忍受臭氣熏天，讓台南空氣品質相當糟糕，對此，環保局說明，目前火場已進入第二階...

嘉義縣民雄鄉通過普發2千 太保市仍在為3千吵

嘉義縣民雄鄉代表會今天通過因應丹娜絲颱風及七二八豪雨災害發放民生紓困普發現金2千元，鄉長林于玲說最快明年3月可以發放。而...

台南垃圾處理量能吃緊 議員批「倒退嚕」 市府：多管齊下因應

台南後壁烏樹林暫置場大火燒出垃圾處理量能問題，加上高雄月世界近日遭不肖業者偷倒台南垃圾，讓台南成為眾矢之的，市議員曾之婕...

228國家紀念公園遭批如廢墟 議員：多年未改善、未符國家級定位

嘉義市議會今天總質詢，市議員王浩表示，228國家紀念公園多年來環境荒廢、設施缺乏，颱風過後3個月仍如廢墟般凌亂，並指出監...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。