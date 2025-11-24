嘉縣百大美食景點網路票選 抽iPhone、萬元住宿券

快訊

中央社／ 嘉義縣24日電

宣傳2026台灣燈會，嘉縣府舉辦「光躍嘉義．百大嘉選榜」票選，選出最代表嘉縣的美食及景點。12月3日起至明年1月16日上網投票，有機會抽中iPhone與英迪格酒店萬元住宿券

「光躍嘉義．百大嘉選榜」票選活動今天在長榮文苑酒店舉辦記者會，邀請全縣18鄉鎮店家齊聚記者會，展示自家招牌美食，藝人朵拉、曾子余在現場與縣長翁章梁分享嘉義縣的私房景點。

翁章梁接受媒體聯訪說，投票除了有機會抽中大獎，還能讓支持的店家登上嘉義縣10大美食及景點，明年3月燈會舉辦時，將有全國各地的遊客湧入嘉義，投票結果可以讓遊客更有方向感，知道怎麼玩、怎麼吃。

嘉義縣文化觀光局表示，票選網址為https://chiayitop100.tvbs.events/，只需使用Line帳號、Facebook帳號或Google信箱完成註冊，每日就能在「美食組」及「景點組」分別投下5票，5票須投給不同店家及景點。

文觀局說，投票有機會抽中iPhone17Pro手機、75吋4K電視、阿里山英迪格酒店精品房一泊一食住宿券等大獎，還有嘉義縣長榮文苑酒店住宿券、嘉義鄒伙呷精選禮盒。115年1月2日將抽出首波獎項，2月9日頒獎典禮將抽出最大獎。

翁章梁指出，2026台灣燈會將在3月3日至3月15日於縣府前廣場舉辦，燈會以「點亮嘉義．光躍台灣」為主軸，目前全力規畫主題燈區及特色展演，敬請拭目以待。

