嘉義縣民雄鄉通過普發2千 太保市仍在為3千吵

嘉義縣民雄鄉代表會今天通過因應丹娜絲颱風及七二八豪雨災害發放民生紓困普發現金2千元，鄉長林于玲說最快明年3月可以發放。而今天太保市所會仍各置一詞，為如何發放3千元吵不停。

民雄鄉代表會今天決議通過因應丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建工作及災民救助，為有效照顧鄉民生計，使其加速恢復正常生活秩序，依地方制度法第20條規定，制定「嘉義縣民雄鄉因應丹娜絲颱風及七二八豪雨災害發放民生紓困金自治條例草案」，案經代表會審議通過後函送嘉義縣政府備查。

依該條例第2條，符合資格鄉民可以領取2千元民生紓困金。鄉長林于玲表示，預算代表會已通過，大概明年3月發放。

今天太保市代表會第9屆第6次定期會持續討論發放振興金3千元，所會雙方都同意發放，但對於適用法條方式仍各置一詞。

太保市長鄭淑分說預算拖過今年的話，可能明年就不能用災後振興金發錢。

鄭淑分表示，振興金可以透過自治條例、要點或計畫發放，代表會已經通過振興金計畫，現在又要求公所訂定自治條例是鬼打牆，如果代表會同意發放3000元，希望盡速通過預算，已經拖延3個月，相關程序需要在今年底前啟動，拖到明年恐怕無法以災後振興金名義普發現金。

代表林淑勉表示，8月12日通過以計畫書的墊付方式，讓公所可以加速發放，照顧百姓風災之苦，但公所執意以預算法的方式，製造紛亂，延宕發放時效，號召誤導群眾與代表會的對立，既然公所認為要以預算法方案，才不違法，那就依照法律程序，修訂自治條例讓代表會三讀通過，再審追加預算三讀，尊重公所的決定，讓一切合法進行。