雲林家扶將辦歲末園遊會 缺經費物資盼各界援助

雲林家扶中心12月7日舉行歲末冬暖園遊會，所需經費230萬元，受今年美國對等關稅等衝擊，不僅民生物資欠缺不足，活動經費尚缺7成，亟盼各界伸援手度難關。

雲林震旦辦公設備經理張育維得知雲林家扶中心的困境後，今天率團隊挹注新台幣10萬元助歲末經費，為家扶家庭帶來力量與希望。

張育維表示，震旦雲林自民國105年起長期力挺家扶，年年投入志工行列，員工帶著妻小家人一起送暖發放物資，行之有年的「雲林震旦親子家庭日」，期盼各界共伸援手，寒冬送暖。

此外，福德巧新基金會得知家扶經費嚴重不足，接力響應贊助20萬元，期能照顧家扶弱勢家庭。

雲林家扶中心主任廖志文說，歲末冬暖園遊會籌募僅能以慘兮兮回應，又碰美國對等關稅、花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害等衝擊，不僅民生物資欠缺不足，就連園遊會所需經費230萬元都嚴重不足，尚缺7成。

雲林家扶中心規劃12月7日舉行歲末冬暖園遊會，設有美食、遊戲攤和氣墊式遊戲區等，並將在現場發民生物資與1000床石墨烯兩用被給予950戶受助家庭。呼籲社會大眾幫忙度難關，協助受服務家庭歡喜過冬。