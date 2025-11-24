台南垃圾處理量能吃緊 議員批「倒退嚕」 市府：多管齊下因應

台南後壁烏樹林暫置場大火燒出垃圾處理量能問題，加上高雄月世界近日遭不肖業者偷倒台南垃圾，讓台南成為眾矢之的，市議員曾之婕今質詢時也批評，台南垃圾處理量能「倒退嚕」，現有2座焚化爐無法滿足城市需求，要求環保局積極輔導，透過分類、回收減輕焚化爐壓力。

曾之婕表示，台南每天產生一般廢棄物與事業廢棄物總噸數約1800噸，但現有焚化設施處理量能嚴重不足，實際能夠處理量能僅約1350噸，每天垃圾處理量能缺口高達450噸，導致民生廢棄物與事業廢棄物堆積如山，業者無法正常規畫。

她認為，主因是清運審查僵化，既有廠商產能受限，新廠商配額又僅5噸，無濟於事，加上市府相關政策非但未能增加處理量，反而自我設限，導致處理量能倒退，呼籲環保局應輔導合法業者，而非卡關。

曾之婕也提到，近期因非洲豬瘟防範政策，廚餘全進焚化爐處理，使台南垃圾處理危機惡化，面對垃圾量只會越來越多趨勢，市府不應只等待明年新焚化爐啟用，而應立即開放業者申請設立資源回收處理場，並以嚴格法規監管，藉由前端分類回收減輕焚化爐負擔，解決垃圾危機。

對此，環保局回應，將透過7大多元策略及措施積極因應，包含強化垃圾強制分類與稽查、推動源頭減量、擴大區域合作、加速掩埋場活化工程、建置廚餘快速發酵設備、興建垃圾機械分選廠，以及推動焚化爐更新等措施，以全面降低垃圾處理壓力。

環保局也說，永康焚化廠在2008年起委由達和公司代操作營運管理20年，契約規定操作廠商每年可自收約5萬6575噸一般事業業廢物；另一方面，城西焚化爐更新工程預計明年初啟用，預計每天處理量可提升至900噸，逐步改善垃圾處理量能缺口。