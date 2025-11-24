快訊

南韓濟州重大車禍！六旬翁駕車衝撞 已知3人心臟驟停、10人受傷

交通部推「TPASS 2.0+方案」鼓勵搭國道客運 台北-高雄最高優惠出爐

正式分手新壽 蔣萬安與副總裁會面照曝光「輝達與台北又近一步」

台南垃圾處理量能吃緊 議員批「倒退嚕」 市府：多管齊下因應

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市議員曾之婕今質詢批評，台南垃圾處理量能「倒退嚕」，現有2座焚化爐無法滿足城市需求，要求環保局積極輔導，透過分類、回收減輕焚化爐壓力。圖／取自南市議會直播
台南市議員曾之婕今質詢批評，台南垃圾處理量能「倒退嚕」，現有2座焚化爐無法滿足城市需求，要求環保局積極輔導，透過分類、回收減輕焚化爐壓力。圖／取自南市議會直播

台南後壁烏樹林暫置場大火燒出垃圾處理量能問題，加上高雄月世界近日遭不肖業者偷倒台南垃圾，讓台南成為眾矢之的，市議員曾之婕今質詢時也批評，台南垃圾處理量能「倒退嚕」，現有2座焚化爐無法滿足城市需求，要求環保局積極輔導，透過分類、回收減輕焚化爐壓力。

曾之婕表示，台南每天產生一般廢棄物與事業廢棄物總噸數約1800噸，但現有焚化設施處理量能嚴重不足，實際能夠處理量能僅約1350噸，每天垃圾處理量能缺口高達450噸，導致民生廢棄物與事業廢棄物堆積如山，業者無法正常規畫。

她認為，主因是清運審查僵化，既有廠商產能受限，新廠商配額又僅5噸，無濟於事，加上市府相關政策非但未能增加處理量，反而自我設限，導致處理量能倒退，呼籲環保局應輔導合法業者，而非卡關。

曾之婕也提到，近期因非洲豬瘟防範政策，廚餘全進焚化爐處理，使台南垃圾處理危機惡化，面對垃圾量只會越來越多趨勢，市府不應只等待明年新焚化爐啟用，而應立即開放業者申請設立資源回收處理場，並以嚴格法規監管，藉由前端分類回收減輕焚化爐負擔，解決垃圾危機。

對此，環保局回應，將透過7大多元策略及措施積極因應，包含強化垃圾強制分類與稽查、推動源頭減量、擴大區域合作、加速掩埋場活化工程、建置廚餘快速發酵設備、興建垃圾機械分選廠，以及推動焚化爐更新等措施，以全面降低垃圾處理壓力。

環保局也說，永康焚化廠在2008年起委由達和公司代操作營運管理20年，契約規定操作廠商每年可自收約5萬6575噸一般事業業廢物；另一方面，城西焚化爐更新工程預計明年初啟用，預計每天處理量可提升至900噸，逐步改善垃圾處理量能缺口。

焚化爐 台南 環保局

延伸閱讀

竹林山觀音寺捐224萬資收車 盼更多宮廟、企業響應

台南後壁廢棄物暫置場大火 立委要求提災害廢棄物暫置場防災安全指引

彰化員林市開辦補助廚餘機 明年每戶最高補助5千元

台南後壁烏樹林暫置場悶燒3天 焦臭味瀰漫府城 議員：還要燒多久？

相關新聞

配合管線銜接工程 台南18區32萬戶12月2日起停水39小時

經濟部台灣自來水公司第六區管理處為維持台南供水穩定、強化供水，辦理「南化場至豐德配水池複線送水幹管工程（南化場至左鎮段）...

新地制法「副市長＋副秘書長」年燒200萬 議員：不如先給辛苦的基層

嘉義市議員王浩今天在議會質詢，地方制度法修法後縣市政府將增設1名副市長及副秘書長，質疑是否具備設置的必要。他指出，市府近...

台南後壁烏樹林暫置場大火致空品差 環保局：非單一事件造成

台南後壁烏樹林暫置場大火持續悶燒已3天，居民忍受臭氣熏天，讓台南空氣品質相當糟糕，對此，環保局說明，目前火場已進入第二階...

嘉義縣民雄鄉通過普發2千 太保市仍在為3千吵

嘉義縣民雄鄉代表會今天通過因應丹娜絲颱風及七二八豪雨災害發放民生紓困普發現金2千元，鄉長林于玲說最快明年3月可以發放。而...

台南垃圾處理量能吃緊 議員批「倒退嚕」 市府：多管齊下因應

台南後壁烏樹林暫置場大火燒出垃圾處理量能問題，加上高雄月世界近日遭不肖業者偷倒台南垃圾，讓台南成為眾矢之的，市議員曾之婕...

228國家紀念公園遭批如廢墟 議員：多年未改善、未符國家級定位

嘉義市議會今天總質詢，市議員王浩表示，228國家紀念公園多年來環境荒廢、設施缺乏，颱風過後3個月仍如廢墟般凌亂，並指出監...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。