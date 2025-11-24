新地制法「副市長＋副秘書長」年燒200萬 議員：不如先給辛苦的基層

嘉義市議員王浩今天在議會質詢，地方制度法修法後縣市政府將增設1名副市長及副秘書長，質疑是否具備設置的必要。他指出，市府近年業務量大，許多局處每天晚間六、七點仍燈火通明，基層加班費多年未增加，公務員待遇難以留才，認為若市府有額外財源，「200多萬元與其增設新職，不如優先補足基層加班費」。

市府人事處長黃俊容答詢，地方制度法第55、56條修法已於11月21日三讀通過，其中第56條明確規範縣市政府增置1名副市長與1名副秘書長。以副市長薪資推估，每月約4萬1960元，若含1.5個月工作獎金，全年共約191萬6460元。副秘書長因法案剛通過尚待公告，但依目前秘書長為11至12職等，未來可能經費約百萬元。

王浩指出，2個新設職務合計1年至少需要200多萬元，但市府基層同仁加班費卻多年維持相同預算，有些科室1年僅獲數千至1萬多元，連1名同仁全年加班都難以支應。他憂心，在國考報考人數逐年下降的情況下，待遇不佳將難以留住願意為市政付出的公務員。

他強調，若市府確實有財源，不應優先增設高階人事，而應先把預算投入最辛苦的一線同仁，讓加班費更實際、更合理，才能提升行政效率，也更符合市民期待。