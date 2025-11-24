配合管線銜接工程 台南18區32萬戶12月2日起停水39小時

經濟部台灣自來水公司第六區管理處為維持台南供水穩定、強化供水，辦理「南化場至豐德配水池複線送水幹管工程（南化場至左鎮段）計畫」銜接既有「左鎮至豐德送水幹管段」工程，預計12月2日起針對18區行政區，停水施工39小時，呼籲民眾提前儲水備用。

台水第六區處表示，此次因停水施工，台南用戶用水壓力影響區域多達18行政區，包含永康、安平、東區、中西區、北區、玉井、南化、安定、新化、左鎮、善化、大內、山上、新市、歸仁、關廟、龍崎及仁德等，其中停水戶達24萬3216戶、水壓降低戶7萬8703戶，總計影響戶數約32萬1919戶。

台水第六區處說，除停水及水壓降低區域外，其餘地區可正常供水，復水初期水質可能較為混濁，請用戶暫勿取用，可待水清後再進水；停水施工預計從12月2日上午9時起至12月3日晚上12時止，用戶請提前儲水備用，停水期間應關閉電動抽水機電源，慎防火警。

台水第六區處強調，考量工程施作進度及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全，若遇豪雨或發佈颱風警報，施工時間則順延，停水時間也隨之調整另行公告。